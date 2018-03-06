Наркоман убил мать Элины Мазур

Элина Мазур долгое время выставляла себя в массмедиа человеком циничным, непримиримым, идущим по трупам. И в итоге из нее сделали главную злодейку страны. А сегодня поклонники ее бывшей товарки Цымбалюк-Романовской поливают Мазур грязью и сочиняют небылицы. Среди самых известных баек – Элина якобы содержит злачные места. Корреспондент Dni.Ru решил выяснить все лично.

"В 2012-2015 годах я активно занималась закрытием публичных домов и наркопритонов, – рассказала Dni.Ru Элина. – Особенно много их оказалось в Северном административном округе столицы. Ситуация была очень сложная и неоднозначная, потому что в организации этих злачных мест принимали участие весьма влиятельные люди, которые сегодня уже сидят, получив большие сроки и обязанность выплатить огромные штрафы государству".

"Во время закрытия этих мест я была внедрена туда, чтобы знать ситуацию изнутри, – продолжила Мазур. – Хотя изначально занялась этой историей как общественный деятель. Когда я влезла в нее, выяснила очень страшные вещи и узнала про судьбы множества девушек, которые фактически находились в рабстве. Всю эту историю на протяжении трех лет при помощи Следственного комитета я и раскручивала".

"Я не была "мамкой" в притоне, как пишут сегодня, а выступала исключительно как заявитель, – заверила Мазур. – Не знаю, зачем мне лично это было нужно. Но ко мне, как к одному из главных решальщиков в стране, обратились девушки, которые пытались вырваться из того рабства. И своими действиями я перешла дорогу тем, кто содержал и крышевал этот грязный бизнес. Проститутки, "мамки", сутенеры потеряли большой кусок хлеба. Они наказали меня тем, что убили мою мать – наркоман из закрытого мною притона сбил ее на машине, и та не выжила. Так эта история переросла в личную драму".

"Когда я стала публичным и медийным лицом, вся гниль, которая по норам избегала заслуженного наказания по 241-й ("Организация занятия проституцией") и 228-й ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") статьям Уголовного кодекса, полезла наружу, – добавила Мазур. – В тот момент я категорически не хотела сотрудничать с Первым каналом, потому что он всеми доступными способами защищал Джигарханяна, а я была по другую сторону баррикад. И Первый канал в качестве мести поступил со мной так, как коллекторы с должниками банка. Меня начали шантажировать тем, что якобы нашли проституток, которые все про меня в эфире и расскажут. В итоге из человека, который боролся с этим явлением, в глазах у народа я стала его организатором".