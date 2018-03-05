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Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Бывшая жена Джигарханяна обозвала врагов. У нее, кажется, сдали нервы.
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Не проходит, кажется, и дня, чтобы большая страна не узнавала все новые и новые подробности личной жизни Виталины Цымбалюк-Романовской. Например, Элина Мазур, которая прежде была "официальным доверенным лицом" у юной пианистки, сегодня рубит с плеча. "Она вела аморальный образ жизни, имела любовника и обманывала Армена Джигарханяна", – заверила Dni.Ru Элина. Сегодня она всячески пытается помочь знаменитому артисту и его верному другу Артуру Согомоняну вернуть все то, что оказалось в собственности у предприимчивой киевлянки.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

На телеэкранах появляются и другие люди, которым есть что сказать в адрес Виталины. Она сама долго держалась, не вступала в перепалки, но теперь, кажется, нервы сдали. "Кто это? Уроды. Сколько в мире ущербных людишек. Что им нужно? Кто пиарится на разводе Джигарханяна?", – спросила она у многочисленных друзей на своей странице в социальной сети Instagram. 

Людей, которые не хвалят ее и не восторгаются, она называет "грязными, озлобленными, обиженными и выброшенных на обочину жизни уродов и м*****и". При это обмишурившаяся Виталина так уверена в своей безнаказанности, что заявляет: "Пока по одному из каналов показывают сплошь якобы имевших ко мне отношение людей, я продолжаю радоваться совместным творчеством с Еленой Мартынюк".

Эта украинская землячка-фотохудожница делает роскошные портреты Цымбалюк-Романовской. Правда, из-за обильной ретуши и фотомонтажа в красавице на снимках трудно узнать бывшую жену Джигарханяна, но ей такое художественное вранье нравится. 

"Виталиночка, солнышко,всех сбитых летчиков мужского пола бесят умные женщины",  "Виталиночка, держитесь! Так хочется Вас обнять и защитить!",  "Виталина, вы большая умница и на голову выше всех этих черных ворон, которые вас клюют постоянно", "Наглые, бессовестные люди! Лезут своими ручищами в нежную душу королевы Виталиночки! Меня до слез это довело!", "Ангел-Виталина, скоро будем пить шампанское!", – пишут ей восторженные поклонники. Они готовы целовать ей руки! Хотя станут ли все они потом носить своей героине передачи – большой вопрос... 

Автор: Иван Губкин5 марта 2018, 21:18
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Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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