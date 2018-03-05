Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов

Примадонна подзаработала на частной свадьбе, ведь ей нужно чем-то кормить маленьких детей. Пенсия у народной артистки крайне небольшая.

Начало марта выдалось для Аллы Пугачевой насыщенным событиями. 2-го она восседала по правую руку от модельера Славы Зайцева на его 80-летии в Театре Бабкиной. 4-го собрала друзей в караоке-клубе бывшего мужа "Филармония" на традиционный праздник весны. Приглашения были сделаны в виде открыток с картиной кисти самой Примадонны. "53 года назад Алла Пугачева придумала этот праздник. Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов", – сообщила ее верная подруга Алина Редель.

А между этими двумя важными событиями Пугачева успела спеть на частной свадьбе в столичном зале торжества "Сафиса". "Тысяча лет", "Это любовь", "Любовь, похожая на сон", "Хочется, хочется" – заказчик, говорят, сам составлял сет-лист композиций, которые хотел бы слышать в исполнении главной артистки страны.

Свадьба оказалась непростой – на ней были замечены и актер Александр Ревва, и модельер Игорь Гуляев. В его жакетах Пугачева, кстати, часто выходит в свет. А для торжества в "Сафисе" Пугачева выбрала маленькое черное платье и легкую перьевую накидку. Дополняло стильный образ массивное украшение.

Стоимость выступления Пугачевой на подобных корпоративах, как уверяют промоутеры, доходит до 300 тысяч евро. За полчаса на свадьбе пенсионерка, судя по всему, получила не менее восьми миллионов. Стоит заметить, что даже за такие немыслимые для многих гонорары артистка соглашается петь не везде и не всем. Агенты звезды оставляют за собой право принять предложение заказчика, либо отказать, в зависимости от характера мероприятия.

В "Сафисе" исполнительница зарабатывает на молоко своим малолетним деткам регулярно. Тут она пела на свадьбе сына ингушского миллиардера Михаила Гуцериева Саида, на армянской свадьбе младшего сына главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна Карена, на 55-летии сценографа Бориса Краснова.