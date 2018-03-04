Бузова возмутила нацистским приветствием на Камчатке

Ольга Бузова возмутила некоторых своих подписчиков в Instagram неоднозначной позой на фото. Не очень внимательным пользователям Сети показалось, что на снимке певица изображает нацистское приветствие – вскидывает зигу.

Певица Ольга Бузова отправилась в гастрольный тур по российским городам. Теперь восходящая звезда отечественной эстрады может увидеть самые отдаленные уголки нашей страны, а живущие там – посмотреть на нее. Своими впечатлениями звезда делится на своей странице в Instagram.

"Я здесь впервые 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Петропавловск-Камчатский, как же у Вас красиво!!!❤️захватывает дух... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она под снимком, на котором стоит перед памятником "Здесь начинается Россия". Подписчики обратили внимание на странно вскинутую правую руку Ольги Бузовой. Некоторым показалось, что в столь патриотичном месте она решила "зигануть".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 3, 2018 в 5:01 PST

"Ты зигу то *** кидаешь?? Совсем больная?", "Как будто Гитлеру честь отдает....Оля ну ты как что нибудь сморозишь!!!!!", "что за ЗИГА?", "Зигу то зачем кидать", "Оля хватит кидать Зигу. Ну реально это выглядит как нацисткий жест", "Что за жест ??? 😠", "Фашистский жест напоминает🤔", "Это Хай Гитлер?", "Похоже будто зигует:)", – возмущались комментаторы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 28, 2018 в 2:52 PST

Впрочем, особенно внимательные фанаты талантов Ольги Бузовой смогли заметить, что на самом деле жест похож на нацистское приветствие только по первому впечатлению. Если присмотреться, то можно заметить, что певица загнула мизинец и безымянный палец и отвела в сторону большой так, чтобы вкупе с указательным и средним он образовывал букву L. Такой жест замечали у певицы и раньше.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 28, 2018 в 12:06 PST

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян в разговоре с Dni.Ru заметил, что даже в таком случае певицы стоило бы задуматься, делать ли фото со вскинутой рукой. "Ольга Бузова часто из-за своей неосведомленности делает такие действия и предпринимает такие шаги, которые в итоге превращаются в скандалы. Вот и с этим жестом такая же история. Неужели она не понимает с чем ассоциируется в подобном виде вскинутая рука? А если не понимает, то очень жаль. Печально, что такие "слоны в посудной лавке" сегодня становятся героями медийной жизни страны около шоу-бизнеса", – подчеркнул он.

