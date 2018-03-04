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Ковальчук заявила об измене мужа

Юлия Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Певица Юлия Ковальчук на своей странице в Instagram написала, что ей изменил муж. Впрочем, позже выяснилось, что она просто пошутила. Поклонники неоднозначно восприняли ее слова.
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Некоторые особо впечатлительные поклонники не на шутку перепугались за семейное счастье Юлии Ковальчук после очередного ее сообщения в Instagram. На какой-то момент они были уверены, что муж певицы Алексей Чумаков оказался неверен своей возлюбленной.

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Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

"Муж изменил) говорит один раз...вот не знаю верить или нет... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Юлия Ковальчук снимок, на котором ветки дерева над ее головой создают эффект "рогов". На то, что это всего лишь юмористическое обыгрывание этой детали намекали и смайлики в конце сообщения: "🙈😂❤️", – и хэштеги, прямо об этом говорящие: "#ребята #это #юмор #несерьезно".

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)

Поклонники бросились успокаивать певицу. Впрочем, нашлись и те, кто понял, что об изменах Алексея Чумакова Юлия Ковальчук говорит не серьезно. Тут поклонники разделились на два лагеря – одни шутку оценили, вторые были ей возмущены.

"😂🤣😂",  "🤣приколистка👍🏻Такой как вы НЕ изменяют❤️ ", "Судя по веткам не один раз🤔😂", "Симпатичные 🤘 рога😁👍", "Ого, рожищщи то какие..", "Суди по размеру рогов – не раз)))", "Какие рога ветвистые! 😂😂😂", – повеселились подписчики певицы с юмором.

Более серьезно настроенные поклонники отчитали Ковальчук за легкомысленность. "Юля,не шути так!Не буди лихо пока оно тихо", "Юля не стоит так шутить", "Плохая шутка! Даже как шутка", "Рога-не повод для шуток...", "Как в сказке про мальчика, который прл волков шутил....Все наши слова материальны", "Вот уж никогда бы не подумала, что Юля так может шутить.Глупо и не смешно", – возмущались комментаторы.

Автор: Геннадий Куприянов4 марта 2018, 10:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

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