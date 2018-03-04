Ковальчук заявила об измене мужа

Певица Юлия Ковальчук на своей странице в Instagram написала, что ей изменил муж. Впрочем, позже выяснилось, что она просто пошутила. Поклонники неоднозначно восприняли ее слова.

Некоторые особо впечатлительные поклонники не на шутку перепугались за семейное счастье Юлии Ковальчук после очередного ее сообщения в Instagram. На какой-то момент они были уверены, что муж певицы Алексей Чумаков оказался неверен своей возлюбленной.

"Муж изменил) говорит один раз...вот не знаю верить или нет... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Юлия Ковальчук снимок, на котором ветки дерева над ее головой создают эффект "рогов". На то, что это всего лишь юмористическое обыгрывание этой детали намекали и смайлики в конце сообщения: "🙈😂❤️", – и хэштеги, прямо об этом говорящие: "#ребята #это #юмор #несерьезно".

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 3, 2018 в 8:48 PST

Поклонники бросились успокаивать певицу. Впрочем, нашлись и те, кто понял, что об изменах Алексея Чумакова Юлия Ковальчук говорит не серьезно. Тут поклонники разделились на два лагеря – одни шутку оценили, вторые были ей возмущены.

"😂🤣😂", "🤣приколистка👍🏻Такой как вы НЕ изменяют❤️ ", "Судя по веткам не один раз🤔😂", "Симпатичные 🤘 рога😁👍", "Ого, рожищщи то какие..", "Суди по размеру рогов – не раз)))", "Какие рога ветвистые! 😂😂😂", – повеселились подписчики певицы с юмором.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Фев 26, 2018 в 3:03 PST

Более серьезно настроенные поклонники отчитали Ковальчук за легкомысленность. "Юля,не шути так!Не буди лихо пока оно тихо", "Юля не стоит так шутить", "Плохая шутка! Даже как шутка", "Рога-не повод для шуток...", "Как в сказке про мальчика, который прл волков шутил....Все наши слова материальны", "Вот уж никогда бы не подумала, что Юля так может шутить.Глупо и не смешно", – возмущались комментаторы.