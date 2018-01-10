Лопырева оправдалась за грязное фото голого Чумакова
Можно представить, как удивились многочисленные подписчики официальной странички Виктории Лопыревой в социальной сети Instagram, когда увидели порнографические фотографии Валерии и Дмитрия Якубовских, владелицы модельного агентства Юлии Шавриной, артистов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы.
Вскоре выяснилось, что аккаунт Виктории Лопыревой взломали хакеры. На кадрах, "слитых" интернет-преступниками, вперемешку шли старые и новые интимные фотографии, а также видеозаписи знаменитостей. Злоумышленники опубликовали ролик, на котором девушка удовлетворяет себя. По словам взломщиков, на этих кадрах – певица Юлия Ковальчук.
Владелица странички Виктория Лопырева, восстановив доступ, обратилась к ошеломленной общественности. "Друзья, как Вы уже поняли, мою страницу взломали. Прошу прощения за неуместный контент. С уважением, Виктория (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Лопырева.
Интересно, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни фанаты попытались успокоить расстроенную Викторию, другие выразили печаль из-за того, что пикантные фотографии быстро пропали.
"Было гораздо интереснее, ващета", "Я услышал что тут порнографию раздают и сразу подписался", "Блин... все пропустила... а где глянуть теперь фоточки можно?", "Кто то умер, нет. Кого-то убили, нет. Вчера было реально смешно. И комментарии были бомба", "а что случилось? Можно скрины?", "а я не успела посмотреть((( кто успел сделать скрины– пришлите мне, так хочется посмотреть что же там было🙈", – умирали от любопытства подписчики.
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