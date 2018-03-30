Звезда "Дома-2" бежит из России с детьми на руках

Экс-участники "Дома-2" Дарья и Сергей Пынзарь серьезно обосновались в Турции. Их старший сын даже пошел в местный детский сад.

Несколько месяцев назад семейство уехало в курортный город Аланья. Дарья, Сергей и двое детишек живут в съемных апартаментах недалеко от морского берега. Пара задумывается приобрести собственное жилье неподалеку и, похоже, не собирается возвращаться.

"Почему именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной стороны, море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать, что красиво, это ничего не сказать, тут невероятно", – поделилась с поклонниками экс-участница телестройки.

Мать семейства очень довольна отсутствием языкового барьера. "Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с детками поэтому без компании остаться нет варианта", – цитирует Дарью teleprogramma.pro.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 24 Мар 2018 в 3:33 PDT

Также звезда отметила доброжелательность местного населения по отношению к детишкам. Турки более лояльны к малышам, чем россияне: "Отношение к детям тут просто нереальное. Местные любят детей, всех, всегда помогут, что конечно сначала было удивительным и это даже настораживало, у нас такого к сожалению, нет…".

В бочке меда всегда найдется место ложке дегтя – Дарья и Сергей вынуждены постоянно мотаться на родину для решения вопросов, связанных с бизнесом. Детей приходится оставлять с няней.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 15 Мар 2018 в 3:17 PDT

Сейчас в пригороде Антальи, где живет семья, прекрасная погода – температура плюс 20 градусов. Даша с детьми каждый день прогуливается по побережью, в середине мая можно будет купаться в море. "Темик пошел в турецкий детский сад и перед сном мы теперь учим английский вместо сказок, чтобы знать слова", – рассказывает Пынзарь.