"Юный ангел": сын Преснякова и Подольской покорил россиян
На странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором ее благоверный держит на руках сына Артема. "Первый выход Темы на сцену на концерте у папы. Мама, если что, всегда на подхвате", – написала под фото Наталья. Ранее малыш наблюдал за работой отца либо из зрительного зала, либо из-за кулис.
Свидетелями боевого крещения стали гости юбилейного концерта Преснякова-младшего в Москве. Разумеется, появление юного ангела под софитами породило восторг и шквал аплодисментов.
Растроганные фанаты рассыпались в комплиментах: "Какие же вы искренне счастливые! Через фото чувствуется этот заряд позитивной энергии) Хочется улыбаться, глядя на него) Спасибо вам и всех благ вашей чудесной семье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас очень красивый мальчик) на Владимира похож, немного на Никиту смахивает в детстве, только не много)".
"Была на
юбилейном концерте. Супер, ребята! Как вы мне нравитесь!! Ну а сын уходить со
сцены не хотел, ему оч понравилось) Это было мило", – поделились впечатлениями одна зрительница. Также гостей юбилейного вечера очень позабавило поведения юной звезды: "Так мило кланялся после песни", "А как он держался то – певец не иначе", "Я в экстазе от Артемки".
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков долго мечтали о детях. Наконец, в 2015 году у них родился сын Артемий. Это первый ребенок Натальи и второй – Владимира. Старшему сыну певца Никите 26 лет.
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