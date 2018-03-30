Воробьев с перекошенным от паралича лицом шокировал врачей

Алексей Воробьев угодил в страшную аварию в 2013 году. Но до сих пор без содрогания не может говорить о том происшествии, которое привело к кровоизлиянию в мозг.



Тогда ситуация была весьма серьезной. "У меня рука висит, я брал ее здоровой рукой и махал врачам. Лицо перекошено, а я отвечал докторам: "Да вы что?.." Я все время веселился, но, как только все уходили, я всегда плакал. Потому что при всех я очень сильно бодрился. Я был уверен, что вот я проснусь завтра, и все будет хорошо..." – вспоминает артист.

Воробьев рассказал, что на протяжении долгого времени проходил курс иглоукалывания всей парализованной части тела, чтобы восстановить чувствительность. Он развивал мелкую моторику, занимаясь тем, чем любят дети: собирал конструкторы. Ну а пел он в ту пору, по его собственному признанию, просто ужасно, так как одна связка не работала вообще.

К счастью, врачи спасли его. И оказалось, что у доктора, который занимался его восстановлением, за почти 60-летнюю врачебную практику случай с Воробьевым был всего вторым по счету, когда пациент шел на поправку настолько быстро. Рационального объяснения этому не нашлось. Ведь после Алексей не говорил, у него была парализована половина тела, а врачи уверяли, что он, возможно, не сможет больше нормально разговаривать, петь...

"Вот он, красавец Воробьев! Слава богу, на своих ногах. Итак, кровоизлияние в мозг или инсульт… Мы думаем, что это проблема пожилых. Да, то бывает у пожилых, но это бывает и у таких молодых ребят", – рассказала об Алексее главный теледоктор страны Елена Малышева. В очередном выпуске ее программы "Жить здорово!" на Первом канале Алексей стал одним из героев.

