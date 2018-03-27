Российский актер после пересадки превратился в Кончиту Вурст

Российский актер Сергей Романович сделал пересадку волос. Звезда молодежных сериалов пока выглядит, мягко говоря, странно.

У 26-летнего Сергея изъяли луковицы с затылка и вживили в кожу лица. Романович снимает процесс заживления на камеру. Он постоянно держит своих подписчиков в курсе дел, выкладывая фото и видео в соцсети.

"Прошло восемь дней после операции. Как видите, контур уже не такой яркий, борода начинает постепенно заживать, покраснения сходят. Это уже не выглядит так ужасно, как в первый день, где я реально был похож на Кончиту Вурст", – шутит артист.

Мужчина с самого детства мечтал о густой бороде – значимом признаке мужественности. Однако природа обделила юношу, он не отличался повышенной волосатостью.

Сергей показывает, как обстоят дела с донорской зоной – затылком, там шевелюра уже начала отрастать. И хотя кое-где еще видны покраснения, артист очень доволен результатом. Звезда сериала "Ольга" надеется, что уже через полгода будет сражать поклонниц шикарной бородой.

Публикация от SERGEY ROMANOVICH (@s_romanovich) 13 Мар 2018 в 8:45 PDT

Некоторые фанаты испугались, что такое вмешательство может отразиться на внешности или, что еще хуже, на здоровье актера. Романовский успокаивает поклонников: "Это ведь не инородное тело. Я не взял волосы с кабана или с какого-то соседа Васи и пересадил себе на лицо. Нет, это мои волосы и мои луковицы, поэтому они приживутся. Даже если у меня вдруг какой-то волос не приживется, я могу сделать докоррекцию".

Сергей Романович стал известен благодаря участию в молодежном саммите "Большая восьмерка" и блестящему дебюту в киноленте "Ласковый май". Также он снимался в ремейке известного американского сериала "Побег", ситкоме "Кухня" и теленовелле "Чернобыль. Зона отчуждения".