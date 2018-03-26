Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорвала спектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.

В своих соцсетях Юлия призналась, что перед выходом на сцену внезапно почувствовала себя плохо. Взволнованные коллеги вызвали артистке скорую помощь, после чего под капельницей она провела несколько часов.

"Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", – оправдывалась за отмену спектакля Юлия.

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 25 Мар 2018 в 11:38 PDT

Также актриса извинилась перед поклонниками, которые не смогли увидеть постановку с ее участием. "Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль "Солнечной Линии", – искренне повинилась Пересильд.

В конце сообщения актриса поблагодарила всех тех, кто через коллег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. "Спасибо многим из вас, кто передавали цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно, до слез… Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает...", – посетовала селебрити.



Публикация от The Meyerhold Theatre Centre (@meyerholdcentre) 8 Дек 2017 в 4:31 PST

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