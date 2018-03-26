Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля
В своих соцсетях Юлия призналась, что перед выходом на сцену внезапно почувствовала себя плохо. Взволнованные коллеги вызвали артистке скорую помощь, после чего под капельницей она провела несколько часов.
"Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", – оправдывалась за отмену спектакля Юлия.
Также актриса извинилась перед поклонниками, которые не смогли увидеть постановку с ее участием. "Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль "Солнечной Линии", – искренне повинилась Пересильд.
В конце сообщения актриса поблагодарила всех тех, кто через
коллег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. "Спасибо многим из
вас, кто передавали цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно,
до слез… Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает...", – посетовала
селебрити.
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