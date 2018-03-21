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Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Популярный блогер Елена Миро высказалась о состоянии певицы Аллы Пугачевой. Она пожелала артистке здоровья, попутно несколько раз обозвав ее.
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Миро ужаснули фотографии Пугачевой, которые были сделаны в день выборов президента России. Блогер подумала, что певица вышла в свет без косметики, но потом поняла, что артистка просто находится в очень плохом состоянии.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Естественно, ужасное состояние певицы заметила не только я. Это пока человек полон сил, ему лижут задницу. Чуть даст слабину – все, Акела, ты промахнулся, и люди начинают клевать того, кто не может ответить", – написала она. При этом Миро отметила, что Пугачева гораздо лучше тех, кто внезапно решил наброситься на нее с критикой.

Важно отметить, что и сама блогер воспользовалась случаем и несколько раз обозвала певицу. "Алла Борисовна, ты держись. Ты, конечно, та еще дрянь, но ты сильнее. Давайте скажем Пугачевой хоть несколько добрых слов. Несмотря на все грехи, она – личность", – изящно втоптала в грязь исполнительницу Миро.

Скриншот yaplakal.com

Напомним, что фотография Пугачевой, сделанная на избирательном участке, быстро разлетелась по социальным сетям. Пользователи тут же начали делать из снимка фотожабы.

Как писали Dni.Ru, певицу высмеяли за необычный внешний вид. "Аллочка зря очки сняла", – отметил один из комментаторов.

Автор: Евгений Мышко21 марта 2018, 18:21
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