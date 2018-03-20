Дерзкая Семенова после развода подалась в Израиль

57-летняя Катя Семенова из заснеженной Москвы укатила на Землю обетованную. Там ее принимали как родную.

Удивлению жителей израильского города Натанья не было предела, когда на улицах они увидели певицу Катю Семенову. Правда, довольно комично одетую – в сапогах (на улице там 26 градусов жары) и майке с оголенным плечом. Дополнял образ "городской сумасшедшей" пластиковый пакет, с которым артистка вышла "на шопинг". "А вот почему в Израиле в жару в сапогах ходят? Паразиты что ли кровососущие скачут по улицам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – иронично комментирует фото один из пользователей.

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Недавно Семенова после 25 лет брака развелась. И этот факт не остался незамеченным публикой. "Всегда думала: что это лысое чудовище к Катюше присосалось? Она же красотка!", "Первый раз вижу, как женщину украшает развод , вот что значит избавиться от вампира – так похорошела, такая сказочная, пусть наконец то будет только солнце в вашей жизни", "Муж сегодня есть, а завтра – нет! А послезавтра снова есть, а через неделю – пошел вон ! И так будет столько раз, сколько захочет женщина! А Катя счастливая!", "Развод пошел вам на пользу, хорошеете день ото дня", "Вот стоит женщине скинуть балласт, как пожалуйста! Постройнела, сменила прическу, помолодела, нарядов куча появилась! Все, что в жизни не делается, все к лучшему!", "Катя, отдохни от собачек, от бывшего мужа", – завалили певицу комментариями пользователи.

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) 19 Мар 2018 в 3:33 PDT

Напомним, что песни "Школьница" и "На минутку" в 80-е пела, кажется, вся страна, а их исполнительница Катя Семенова давала по 70 концертов в месяц. Также она снималась в кино, активно гастролировала за рубежом, а ее диски продавались миллионными тиражами. Однако, несмотря на высокие заработки, большого состояния артистка так и не нажила. Сегодня она ездит в метро по пенсионному удостоверению и живет в однокомнатной квартире в кирпичной четырехэтажке неподалеку от Измайловского парка, которая досталась ей от родителей.