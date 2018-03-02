Климова успокаивает взбудораженного Домогарова

Александр Домогаров объявил о том, что его якобы сняли со спектаклей, и дело очень серьезно. Его коллега, актриса Ирина Климова немедленно откликнулась, попытавшись успокоить взбудораженного актера

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook оставил весьма эмоциональное сообщение. "По поводу ухода из Театра! Это серьезно.., ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО... как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим "коллегам", было написано заявление. Написано 9 января.Оно пока не подписано, но уважаемые коллеги, оно БУДЕТ подписано, даже чисто юридически. Все наши ДОГОВОРЕННОСТИ С ТЕАТРОМ, с моей стороны будут выполнены (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Александр Домогаров.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сенсационную новость. "Александр, не палите нервы! Пошли все враги в ж***!", "ошарашена......и где же, куда ходить на спектакли....я приезжала в Москву, ходила только в театр Моссовета и только на Домогарова!", "Разбрасываться талантливыми актерами и ещё такими на ,которых ходили ,не делает чести", – высказались подписчики.

Не осталась в стороне и актриса Ирина Климова. Она попыталась успокоить взбудораженного Александра Домогарова. "Сань, все это очень грустно! И ты абсолютно прав, человек не игрушка и зрители, кстати, тоже! Пора с этим разобраться! Только, пожалуйста, не делай пока окончательных выводов и не принимай роковых решений! Это явная ошибка со всех сторон! Созвонимся, друг!!!❤️" – обратилась к приятелю актриса.

Обеспокоенные журналисты связались с Домогаровым, чтобы прояснить ситуацию. Актер оказался немногословен. "Вы не читайте мои посты, потому что в них есть доля правды и только доля. Но в принципе она соответствует действительности", – цитирует Александра Домогарова сайт "Комсомольская правда".

Напомним, 53-летний народный артист России помимо съемок кино играет в театре. С 1995 года Александр Домогаров служит в столичном Театре имени Моссовета. Он исполняет роли во множестве спектаклей, три из которых в текущем репертуаре. Актер считается звездой этого театра, фотографии с Александром украшают вход, а многие поклонники идут именно на постановки с его участием.