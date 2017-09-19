Объявившему о болезни Домогарову стало хуже

Александр Домогаров заболел. Поклонники немедленно откликнулись, пожелав прославленному артисту скорейшего выздоровления, однако сам Домогаров заявил, что ему стало хуже.

О болезни Александра Домогарова стало известно благодаря социальной сети Facebook. На своей официальной страничке актер рассказал о проблемах со здоровьем. "Заболел...((( не могу понять кашель дикий, вся грудь болит.., очень, очень некстати, очень((" – пожаловался Домогаров. При этом актер рассказал, что наследник даже не поинтересовался его самочувствием. "А мне мой сын и не написал., и не позвонил .., ОЧЕНЬ ЖАЛЬ( видимо так и нужно", – с грустью констатировал Александр.

Подписчики немедленно отреагировали на сообщение актера. Фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления. Не остались в стороне и коллеги. Так, Домогарову написал актер Эммануил Виторган. "Саша, выздоравливай, пож!" – коротко обратился к артисту тот. А актриса Ольга Кабо оказалась словоохотливее. "Сашка! Держись! Ты сильный и здоровый! Любимый и прекрасный!!!! Выздоравливай)))" – написала артистка.

Домогаров поблагодарил откликнувшихся поклонников и коллег. "СПАСИБО ДРУЗЬЯ МОИ!!! СПАСИБО!!! Вашими способами и хорошими словами точно скоро поднимусь! Спасибо, что так сопереживаете!!" – обратился к всем неравнодушным Александр.

Некоторые комментаторы предложили актеру рецепты лечения, вплоть до названия конкретных препаратов. "Сань, это вирус. Сама только переболела. Нужны противовирусные. Из дома лучше пока не выходить. Дня через четыре будет лучше! Выздоравливай!!! Если что, звони! Обнимаю!!!💋😃" Однако Домогаров признался, что у него нет улучшений. "Не знаю, роднуля., что то все хуже., (" – пожаловался актер в ответ на советы актрисы Ирины Климовой.