Мазур раскрыла истинное имя Цымбалюк-Романовской

Элина Мазур невольно стала медийной персоной, интерес к которой сегодня намного выше, чем ко многим политикам и звездам. Страна узнала о ней как о товарке Виталины Цымбалюк-Романовской, которая всячески обеляла на тот момент еще жену Армена Джагарханяна. Это она, Элина Мазур, придумала историю про киевского папу-олигарха Виталины, про купленные ею в ипотеку квартиры, про музыкальный талант Цымбалюк-Романовской. Но сегодня она признается, что все это не соответствует действительности. О чем и заявила в Следственном комитете России. А заодно попросила прощения у прославленного актера.

"Начнем с того, что Виталина до того, как обосноваться в России, носила другое имя, – шокировала Элина корреспондента Dni.Ru. - В украинском паспорте она была Викторией! Поломойка Вика Цымбалюк из Киева, которая обосновалась в Москве".

"Попала же она сюда благодаря своей маме, нанявшейся домработницей в дом к ректору академии имени Маймонида – Веронике Ирине-Коган, – продолжает Мазур. – У Вероники Рафаиловны в ту пору на руках была умирающая мать и требовались помощники. Поэтому мама Вики Цымбалюк Лидия Ивановна выписала из Киева дочку. Особыми талантами и внешностью она не блистала, но смогла втереться в доверие, и могущественная Вероника Ирина-Коган даже помогла ей сделать российское гражданство".

"А когда мама Вероники Рафаиловны умерла, то в услугах Цымбалюк-Романовских семья перестала нуждаться. И вхожий в семью актер Владимир Ячменев в 2008 порекомендовал Виталину – теперь уже Виталину – Армену Джигарханяну в качестве помощницы по хозяйству. Но он отказался – мол, и сам худо-бедно справляется. А поскольку Армен Борисовичи безумно жалостливый – подбирает брошенных животных и людей – то попросил позаботиться о несчастной девушке Артура Согомоняна. Тот около месяца пытался ее пристроить, но безуспешно – девушка могла быть только уборщицей, поскольку больше ничего делать не умела. Тогда выяснилось, что Виталина по образованию музыкант, хотя и очень посредственной, который без нот и двух тактов не сыграет. И специально под нее по просьбе Согомоняна Джигарханян придумывает Виталине должность – что-то типа тапера перед спектаклями. Так в конце 2009 года в качестве рядового сотрудника театра Цымбалюк-Романовская и попала к Армену Борисовичу".

О том, что последовало дальше, вся страна знает в подробностях. А мудрая Мазур, как человек дальновидный, уже знает и окончание этой скандальной истории. "Виталину, которая сегодня находится под подпиской о невыезде, скоро посадят, и она будет шить рукавицы в женской колонии, – убеждена Элина. – Просто в эту ситуацию я погружена глубоко и знаю ее не с той стороны, как показывает пресса. У меня есть очень серьезные документы, по которой Цымбалюк-Романовской светит большой срок – здесь и хищение денег, и обналичка, и незаконная съемка скрытой камерой, и еще много чего. Причем злодеяния она совершала с особым цинизмом и не очень грамотно. Многие вещи следствием уже установлены. Думаю, в марте состоится первое судебное заседание. И, уверяю вас, никаких, оправдывающих действия Виталины бумаг, нет ни у нее, ни у ее адвоката".