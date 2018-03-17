Бузова пережила предательство лучшей подруги

У скандала Ольгу Бузовой с рэп-исполнителем Мотом нашли интригующую подоплеку. Рассказывают, что когда-то певица была лучшей подругой с его возлюбленной, Марией Мельниковой, однако пережила предательство.

Не успел отгреметь громкий скандал, вызванный неуместной шуткой рэп-исполнителя Мота (настоящее имя Матвей Мельников) в адрес Ольги Бузовой, как в Сети раскрыли неожиданные подробности сложных взаимоотношений участников конфликта. Блогер Лена Миро рассказала, что когда-то жена рэпера Мария Мельникова была лучшей подругой певицы.

"Гражданка Бузова и украинка Мельникова были когда-то подругами. Вместе шарились и чуть и не сосались в десны", – в своем привычном стиле рассказала Лена Миро подоплеку событий. Однако дружба не выдержала проверка временем. "Когда у мужа Бузовой появилась любовница, Мельникова быстро стала дружить и с ней", – отметила блогер.

"Тонкий момент: футболист Тарасов скрывал Костенко, а Бузова выставляла себя полной дурой, защищая его. Мельникова ржала в кулачок над тупостью Бузовой и ходила по магазинам с Костенко, скрывая от подруги измену мужа", – добавила Миро. Когда предательство лучшей подруги вскрылось, Ольга перестала с ней общаться.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Фев 2018 в 11:17 PST

Однако та, уверена блогер, не перестала втайне посмеиваться над певицей. Дескать, именно этим объясняется неожиданный выпад рэпера Мота против Ольги Бузовой. Напомним, в передаче "Лига плохих шуток" исполнитель грязно намекнул на ее интимную связь с Тимуром Батрудиновым. "Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин!", – пошутил он.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 5 Фев 2018 в 10:39 PST

Певица терпеть оскорбление не стала и подготовила жесткий ответ. "Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих", – выпалила Ольга Бузова.

Публикация от MaryMe (@maryme.23) 16 Авг 2017 в 4:07 PDT

Лена Миро уверена, что у Бузовой есть что рассказать о своей бывшей подруге. Мол, наверняка та щедро одаривала ее историями из своей личной жизни. О темном прошлом Марии Мельниковой высказался и ее бывший молодой человек. Он и вовсе заявил, что та работала в эскорте.

Публикация от MaryMe (@maryme.23) 23 Апр 2017 в 6:41 PDT

"Она эскортила, 100% и вся ее история о прошлой жизни – фикция и ложь", – заверил молодой человек. "Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева, и об этом довольно много людей знают", – добавил он.