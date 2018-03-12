Убитый собаками под Москвой оказался родственником Юрия Лозы
На днях в подмосковной Истре случился кошмарный инцидент. Женщина возвращалась домой, когда дорогу ей перегородила стая дворняг. Одна из собак прыгнула и повалила женщину на землю, следом набросились еще несколько животных. В этот момент на помощь даме подоспел 19-летний парень. Он палкой отогнал обезумевших псов, однако борьба оказалась неравной, и собаки загрызли молодого человека. Самое ужасное, что парень должен был вскоре стать отцом.
Ситуацию прокомментировал певец Юрий Лоза. Оказывается, именно его племянница должна родить погибшему герою. "Я в шоке. Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаешь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное", – написал на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Лоза.
Артист выразил надежду, что эта жуткая история станет отправной точкой для борьбы с агрессивно настроенными бродячими собаками. "Хочется верить, что этот дикий случай не будет спущен на тормозах, что кто-то будет справедливо наказан, и ничего подобного больше не произойдет. Пора всем, кто за это отвечает, подумать о том, что такое может произойти с их родными и близкими", – отметил исполнитель.
Подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Их мнение разделилось. Одни выразили убеждение, что бродячих собак надо отстреливать, другие предложили более мягкие меры по предотвращению подобных случаев.
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