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Постаревшей Началовой огласили приговор

Юлия Началова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Недавно отметившая день рождения Юлия Началова получила неприятный подарок от Дорогомиловского суда. Согласно его решению, популярную исполнительницу лишили водительских прав сроком на полтора года.
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Новость объявила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова. "Алдонина Ю.В. (настоящее имя Юлии Началовой. – Прим. ред.) признана виновной по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев. Также ей назначен штраф в 30 тысяч рублей", – цитируют представителя суда РИА Новости.

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Юлия Викторовна Началова певица

Напомним, в начале декабря 2017 года Юлию Началову задержали на дороге за странное вождение. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД заинтересовались элитным автомобилем Lexus, когда увидели, что он движется по несколько необычной траектории. За рулем иномарки оказалась известная певица Юлия Началова.

Алкоголем от исполнительницы не пахло, сообщил Telegram-канал Mash. Тем не менее по неизвестным причинам Началова отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога.

Лишение прав сроком на полтора года стало неприятным подарком для Юлии, которая в последний день января отметила день рождения. Популярной исполнительнице исполнилось 37 лет. О своем празднике Юлия высказалась так: "Сегодня я стала на год взрослее ) Каждый год мы подводим какие итоги и сейчас я уверенно могу сказать , что Я знаю чего я хочу , а чего я совсем не хочу!))) , Какие люди должны быть рядом со мной. Все приоритеты расставлены и я вхожу в следующий год своей жизни с абсолютно чистым сердцем ❤️ Я очень благодарна Богу, что у меня именно такая судьба, Моя Дочь! Моя семья! Мои друзья! Огромное спасибо Вам , мои дорогие , за ваше внимание , поддержку!! 😘😘😘🙏 Всех люблю! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Автор: Наталья Аряева9 февраля 2018, 12:55
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