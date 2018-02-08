Преобразившаяся Пугачева сияла рядом с Бондарчуком

Алла Пугачева появилась на премьере в стильном образе – черных брюках и темной тунике с поясом. Примадонна позировала журналистам в обнимку с режиссером Федором Бондарчуком.

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Лед". По красной дорожке прошлись многие представители отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание журналистов привлекла Алла Пугачева. В последнее время Примадонна буквально преобразилась. Артистка сильно похудела, стала носить подчеркивающую фигуру одежду, чем сразила общественность наповал.

Вот и на этот раз Примадонна предстала перед представителями СМИ в черных стильных брюках и в тон им тунике с поясом. Завершили образ браслеты на руках и распущенные светлые волосы. Артистка позировала перед камерами и одна, и в обществе известного режиссера Федора Бондарчука.

Отметим, что на премьере он по какой-то причине появился в гордом одиночестве. Его избранница, актриса Паулина Андреева, не пришла на премьеру. Однако Федор не страдал. Он и обнявшая его за плечо Пугачева сияли улыбками перед журналистами, демонстрируя безмятежность и радость.

Фильм "Лед" повествует о фигуристке, чья жизнь кардинально изменилась после полученной травмы. И теперь героиня картины, несмотря на диагнозы врачей, пытается исполнить свою мечту. Алла Пугачева призналась, что хотела бы увидеть фильм, в котором та же история рассказывается об эстрадном артисте.

"Ведь это очень сложный и тернистый путь. Были ли у меня травмы? Конечно же, и очень много раз. Чего в моей жизни только не было! Однажды я упала со сцены – очень сильно тогда пострадала", – цитируют Примадонну "7 Дней".