Агутин показал очаровательную дочку

Леонид Агутин порадовал своих поклонников неожиданным видео. Музыкант выложил новую публикацию в Instagram.

На ролике запечатлена дочка артиста, Лиза Варум. Она играет на гитаре и поет песню на английском. "Дочь", – кратко пояснил Агутин. Подписчики звезды не были столь лапидарны: они засыпали девушку и ее отца комплиментами, бурно выражая свой восторг и восхищение талантом Лизы. Многие подметили, что девушка очень похожа на Леонида.

"Красавица...(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Копия папа", "Ребенок взял самое лучшее от родителей👍", "😊Очень красивая девочка. И талантливая👍", "Достойная дочь своих родителей... ген гвоздем не забьешь! 👍🏻", "Срочно на "Голос"!", – писали восхищенные пользователи.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Фев 6, 2018 в 6:14 PST

Некоторые любопытствовали, способна ли Лиза Варум красиво петь не только на английском, но и на русском языке. "Интересно послушать что-нибудь на русском)", "Я вот не понимаю какого хрена все начинают петь по иностранному??????? Вы что **** все в душе американцы, англичане??????? Что здесь здорово??????? Вроде родной язык русский. Вам это нахрена???????", "А на русском языке поет?", – возмущались некоторые пользователи.

Леонид Агутин, без сомнения, очень любит свою дочь и гордится ей. Лиза Варум с 2003 года живет в Майами. Там девушка создала рок-группу Without Gravity, с которой выступает на концертах в школах. Она пишет музыку для своего коллектива, играет на гитаре. Агутин переживает за девушку. Так, в сентябре 2017 года на Майами обрушился ураган Ирма, и Леонид буквально места себе не находил, волнуясь за дочь.

"А вот спасти дочь от удара природной стихии я не смог. Они молодые, им море по колено, поэтому дурачатся, предупреждениям об угрозе стихии не внемлют. Это раздолбайство, конечно. Я настаивал, чтобы Лиза, пока аэропорт работал, немедленно улетела, но не смог ее уговорить. Мы с Анжеликой нашли ей даже билеты, но она не захотела уезжать. Они нашли массу причин: мол, Лиза не может ехать без своего парня, а он – без родителей. Для них это такой экстрим, который можно с балкона снять, выложить в Instagram и показать, что герои, поскольку были внутри урагана", – переживал певец.