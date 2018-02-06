Панин прикрыл стыд фотографией с Путиным

Актер рассказал про свои грехи. Он подчеркивает, что не стесняется своих несовершенств.

Алексею Панину все время достается от журналистов. Причем пишут они об актере часто с определением "скандальный". "А кто эти скандалы придумывал? Может быть я? Нет! Они! Я не отказываюсь от своих грехов, но и чужих на меня не надо вешать. К большей части того что они про меня пишут я не имею никакого отношения. Они даже не уточняют подробности. Они просто врут людям. Они не журналисты, они помойка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущается артист.

Репортерам, конечно, нужны сенсации, интриги, расследования, а тут такая благодатная почва – Панин и голым по улице пройдется, и женское белье наденет, и о сексе с мужиками поведает, и коллег в гей-скандал втянет. Возможно, журналисты иногда перегибают палку, но не ради ли шумихи актер устраивает свои многочисленные провокации? Ведь масса примеров, когда другие артисты не эпатируют, живут скромно, без скандалов.

"Жаль, что им не интересно рассказывать о помощи нуждающимся людям О больных детях. О стариках. Обидно за общество и за народ, который они считают стадом", – написал артист о журналистах на своей странице в социальной сети. Сопроводил же он публикацию фотографией, на которой запечатлен с Путиным. Снимок сделан на вручении Государственной премии Российской Федерации в области культуры и искусства. Актер получил ее за фильм "Звезда". Этим фото с президентом Панин словно прикрывает свои постыдные дела, в которых был замешан. И пытается себя обелить, оправдать.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 5, 2018 в 10:21 PST

"Твой эпатаж порой поражает, но видно что Ты хороший и добрый человек, все правильно – "С "волками" жить, по-волчьи выть", "Алексей, ведь Вам нравится даже такое внимание? Будьте честны перед собой хотя бы", "Алексей, ты столько напорол ерунды и такой жуткой ерунды, что ты для меня остался прошлым Паниным из "Жмурок". А эту дичь, что я видел, это просто полный трэш. Такое тебе не забудут никогда", "Алексей, Вы потеряли хорошую репутацию, а теперь пытайтесь вернуть. Но стараясь это делать, вы еще больше погружайтесь в эту грязь", – оставляют комментарии поклонники артиста.