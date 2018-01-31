Всеобщее неприятие мужеложства бесит бисексуала Панина

Актер после связи с мужчинами сделал заявление. Он не стыдится своей сущности и природы. И правильно, наверное, делает.

Сказанные в СМИ слова актера Павла Майкова о том, что сериал "Бригада" – это преступление против России, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Исполнитель роли Пчёлы считает, что картина навредила российскому обществу, поскольку после ее просмотра многие молодые люди якобы захотели стать бандитами.

Алексей Панин категорически не согласен с коллегой. "Это проблема нашего полууголовного гомофобного общества. В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене. В любой другой стране это было бы оскорблением, а у нас предмет гордости", – заявил Панин в интервью НСН. Он взбешен, что российское общество не приемлет однополую любовь. Ведь согласно последним социологическим опросам, рост нетерпимости к людям нетрадиционной сексуальной ориентации в стране с каждым годом все значительнее.

Напомним, недавно сам Панин угодил в эпицентр гей-скандала. Он заявил, что Максим Галкин – гомосексуалист. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – заявил Панин. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

Алексей Панин не раз рассказывал, что способен любить и мужчин, и женщин. Например, во время съемок украинского телешоу "Детектор лжи" Панин признался, что у него был секс с мужчиной. Более того, по словам актера, гомосексуальный опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет. "Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто было сексуальное разнообразие, опыт", – пояснил Панин.