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Всеобщее неприятие мужеложства бесит бисексуала Панина

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Актер после связи с мужчинами сделал заявление. Он не стыдится своей сущности и природы. И правильно, наверное, делает.
прочитано 4741 раз

Сказанные в СМИ слова актера Павла Майкова о том, что сериал "Бригада" – это преступление против России, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Исполнитель роли Пчёлы считает, что картина навредила российскому обществу, поскольку после ее просмотра многие молодые люди якобы захотели стать бандитами.

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Сюжеты Гей-скандалы

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей Панин категорически не согласен с коллегой. "Это проблема нашего полууголовного гомофобного общества. В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене. В любой другой стране это было бы оскорблением, а у нас предмет гордости", – заявил Панин в интервью НСН. Он взбешен, что российское общество не приемлет однополую любовь. Ведь согласно последним социологическим опросам, рост нетерпимости к людям нетрадиционной сексуальной ориентации в стране с каждым годом все значительнее.

Напомним, недавно сам Панин угодил в эпицентр гей-скандала. Он заявил, что Максим Галкин – гомосексуалист. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – заявил Панин. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

Алексей Панин не раз рассказывал, что способен любить и мужчин, и женщин. Например, во время съемок украинского телешоу "Детектор лжи" Панин признался, что у него был секс с мужчиной. Более того, по словам актера, гомосексуальный опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет. "Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто было сексуальное разнообразие, опыт", – пояснил Панин.

Автор: Иван Губкин31 января 2018, 15:39
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