Муж Сябитовой обозвал Бузову умственно отсталой

Продюсер считает, что на концерты звезды "Дома-2" ходят "дауны". Хотя вряд ли она заслуживает подобных оскорблений.

На страницу звезды "Дома-2" в социальной сети Instagram подписаны 12 миллионов человек. Продюсер Юрий Андреев – бывший муж всероссийской свахи Розы Сябитовой – в шоке от этой цифры. "У Бузовой 12 миллионов умственно отсталых подписчиков!" – цитирует Юрия портал womansstyle.ru.

"Сложно понять, какие дауны ходят на ее концерты, – продолжает он. – И какие недоумки сажают ее в жюри? Понятно, стеб с одной стороны над зрителями, мол, вы – тупизни, вам все равно, кто несет прекрасное, доброе, вечное. Наказывать таких продюсеров надо за безумный креатив в виде Ольги! Она – умственно отсталая, и ее поклонники этим восхищаются".

Его агрессия кажется немотивированной: Бузова ничего плохого не делает, а просто занимается тем, что нравится, никому не мешает, дорогу не переходит. По несколько часов в день она проводит в спортзале и салоне красоты, занимается с лучшими хореографами и преподавателями по вокалу. Говоря объективно, поет она не хуже многих наших звезд.

А если кого и наказывать надо, так это продюсеров программы "Давай поженимся!", в которой уже много лет сидит Роза Сябитова. Вот уже где примитив и пошлость! Главной свахе страны не раз доставалось на орехи и люди писали письма с требованием убрать ее с экрана.