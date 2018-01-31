Ольга Бузова упала в обморок

Эксклюзив Интервью Дети рыдают из-за трагедии с Ксенофонтовой Как умирала от рака Людмила Сенчина Дом-2

Выбор читателей

Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Среда 31 января
Лента новостей
19:41
Ученые отчитались о создании гибрида человека и обезьяны
19:28
Россиянин спаивал подростков после знакомства в интернете
19:05
В США заявили о войне с Россией
19:04
Драйвером развития Новой Москвы станет транспорт
19:01
В Перми молодая девушка умерла во время родов
18:57
Российский спортсмен попал под машину в Италии
18:11
Европа душит экономику Украины
18:11
Госдума продлит амнистию капиталов
17:52
Создатель "Кота Леопольда" умер в Германии
17:44
В Москве пенсионерка жестоко избила врача
17:23
Банкир дал отпор грабителям и получил пулю в лоб в центре Москвы
17:12
Где найти лучшие товары по привлекательным ценам
16:54
Кому стоит бояться голубого кровавого суперлуния
16:44
Видео со слоном-онанистом вызвало ажиотаж в Сети
16:40
Реновация приходит в Саратовскую область
16:18
Меланья Трамп в костюме Клинтон шокировала мужа
16:04
В Москве из-за снега обрушилась крыша стоянки (видео)
15:50
У бизнес-центра в Москве произошла стрельба
15:45
Путин извинился перед униженными российскими атлетами
15:41
В Москве пройдет международный рыцарский турнир
15:30
В жилом доме под Москвой произошел взрыв
15:26
Деньги привлекают секс
15:25
В Петербурге грузовик насмерть сбил ребенка на зебре
15:07
НАТО устроило антироссийскую провокацию в Черном море
15:04
Moody's повысило рейтинг облигаций банка "Возрождение"
14:54
Порошенко глупо попиарился на смерти космонавта
14:52
Почему Москве нужна Северо-Восточная хорда
14:52
Соловьев обвинил женщину в драке телеведущих Шевченко и Сванидзе
14:38
Российские стандарты красоты
14:15
Найдены виновники завышения цен на авиабилеты
14:08
Металлодетекторы в метро назвали опасными для здоровья
14:01
Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал
13:55
Розовые мечты Собчак добрались до россиян
13:54
Джигарханян хочет заткнуть рот бывшей жене
13:54
Солнцев вылил ведро помоев на бессовестного Тарасова
13:53
Как будет развиваться Казахстан
13:50
Синее кровавое суперлуние (видео)
13:38
В Москве показали стремительную эволюцию русской кухни
13:38
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
13:36
Защищавший незнакомку футболист получил два удара ножом в сердце (видео)
13:30
Сын Андрея Малахова покинет Россию
13:29
От Навального сбежали хомяки
13:12
Страшные подробности последних дней Сенчиной
13:10
Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде
13:07
Любовный гороскоп на февраль
13:02
Девушка кастрировала любовника за флирт с подругой
12:50
Шикарная жизнь Мерьем Узерли из "Великолепного века"
12:33
Как выжить в России
12:31
В России резко подешевел iPhone 8 Plus
12:04
Жена "мажора" Прилучного готовится к появлению детей
12:00
Осужденный на 25 лет брат звезды "Дома-2" умер в тюрьме
11:59
Под Москвой мужчина убил сожителя после ссоры
11:57
У российского хоккеиста внезапно умерла молодая супруга
11:56
Люксовый отдых в Таиланде
11:38
Драка телеведущих из-за Сталина рассмешила россиян
11:35
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
11:29
Дети рыдают из-за трагедии с Ксенофонтовой
11:15
На севере Москвы случилась авария с автобусом
11:14
Смена пола омолаживает организм
10:49
Ольга Бузова стремительно лысеет
10:36
Корова на льду развеселила мир (видео)
10:36
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
10:09
Савченко ошарашила нелепым нарядом
10:04
Сенчина перед смертью: Так мне плохо, мочи нет
09:45
Пчела из "Бригады" покаялся за роль в сериале
09:38
В Домодедово пассажиров заперли в самолете на пять часов
09:30
Никулин: Гальцев – одержимый человек
09:29
У детского сада на юге Москвы нашли труп
09:24
Шокирующее фото избитой звезды "Дома-2"
09:02
Поездка Нарышкина в США обернулась громким скандалом
08:51
Штурм уличила шоу Шепелева в обмане
08:38
Подравшийся в эфире Сванидзе назвал причину конфликта
08:21
Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро
08:21
54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына
08:20
Виновата Украина: США объяснили постоянные атаки на Россию
08:11
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
08:03
Житель Подмосковья получил пулю в лицо за просьбу перепарковаться
22:01
Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)
22:01
Леонид Гайдай: феномен успеха
21:47
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
21:35
Звезда сериала "Хор" трагически погибла в США
21:19
Тяжелораненый в перестрелке Невзоров рассказал о покушении
21:07
Пенсионер убил и сжег 20-летнюю жену
21:00
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
20:41
"Единая Россия" поможет Путину провести избирательную кампанию
20:38
Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
20:28
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве
20:06
США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
20:01
В массовом ДТП под Орлом погибли двое полицейских
19:50
Путешествие по Италии: Флоренция
19:38
В переходе у метро в Москве обвалилась крыша
19:27
Бузова унизила Тарасова и Костенко из-за свадьбы
19:22
Какими автоматами вооружилась армия России
19:13
Украинский писатель нуждается в лечении после нападения на Пушкина
18:59
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
18:59
Вторая и третья смены в школах уйдут в прошлое
18:47
Родные дети сдали купившую ребенка москвичку
18:19
Кремлевский список Трампа
18:12
Главные составляющие красоты
18:12
Гудзеева жестоко обманула Шаляпина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
Шоу-бизнес

Ольга Бузова упала в обморок

Джереми Микс и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Звезду "Дома-2" возбуждает темное прошлое партнера. Она призналась в любви к плохим парням.
прочитано 3372 раза

34-летнего Джереми Микса называют самым красивым преступником в мире. Он получил известность в 2014 году, когда ему предъявили обвинения сразу по 12 пунктам, в числе которых значилось сопротивление сотрудникам полиции при задержании и незаконное хранение оружия. Джереми вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 27 месяцев, однако из калифорнийского исправительного заведения его освободили досрочно за примерное поведение.

ПО ТЕМЕ

Солнцев вылил ведро помоев на бессовестного Тарасова

Бузова без мужика ублажает себя палкой колбасы

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

При обязательном фотографировании сразу после ареста преступник даже не мог и представить, что этот кадр перевернет его жизнь. Снимок красавца попал в интернет, и девушки по всему миру стали падать в обморок. Среди них была и Ольга Бузова, которая тоже, по ее словам, лишилась чувств. Когда звезда "Дома-2" задумалась о съемках клипа на песню Wi-Fi, то сразу решила, что Джереми должен быть с ней.

"Я увидела его и обалдела: самый красивый мужчина, самый красивый bad boy! – призналась Ольга в интервью Dni.Ru. – И сегодня он прилетел только ко мне. Темное прошлое Джереми меня не смущает, а даже возбуждает, люблю плохих парней! И у нас с ним будет настоящее волшебство". 

Джереми Микс и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Ольга заметила, что под словом "волшебство" не подразумевает половой акт, как все участники "Дома-2". Хотя, наверное, была бы рада. "Я ведь на 14 февраля буду одна и на 8 Марта тоже одна", – вздыхает Оля.

Джереми Микс и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

"Сегодня начинается новый этап моей жизни, в котором я сильная, люблю себя", – заверила Бузова. Для Джереми она устроила экскурсию по Москве и подарила большую матрешку. С явным намеком на его сексуальность и плодовитость.

Автор: Феликс Грозданов31 января 2018, 18:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развратный отдых Бузовой в Таиланде

567

комментарии

Политика

Розовые мечты Собчак добрались до россиян
Поездка Нарышкина в США обернулась громким скандалом
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
Виновата Украина: США объяснили постоянные атаки на Россию

Шоу-бизнес

Ольга Бузова упала в обморок
Джигарханян не может вылечиться
Близкие отвернулись от убитой предательством Кати Семеновой
Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены

Проишествия

Защищавший незнакомку футболист получил два удара ножом в сердце (видео)
Девушка кастрировала любовника за флирт с подругой
У российского хоккеиста внезапно умерла молодая супруга
Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро

Lifestyle

Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
Леонид Гайдай: феномен успеха
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
Шоу-бизнес

Сергей Пенкин: Валерия такая же холодная в жизни, как и на сцене

Артист высказался о своих коллегах по шоу-бизнесу
Шоу-бизнес

Муж сравнил Ани Лорак со старой бабкой

Певица дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены

Увиденное стало для артиста потрясением
Происшествия

Банкир дал отпор грабителям и получил пулю в лоб в центре Москвы

Полиция не исключает, что речь идет о попытке заказного убийства

Гороскоп

Любовный гороскоп на февраль
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения

Фоторепортажи

На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России
Эротические фото работниц кранового завода

Спорт

Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде
Песков поставил на место предателя Родченкова
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
Униженные российские атлеты заставили Запад одуматься

Регионы

Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru