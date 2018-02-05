Дана Борисова: Да, я живу в нищете

Дана Борисова переживает не самые лучшие времена. Телеведущая призналась, что живет в нищете, и в связи с этим распродает шубы и недвижимость.

После нескольких месяцев жизни в Таиланде, где Дана Борисова, злоупотреблявшая запрещенными препаратами и алкоголем, проходила реабилитацию, телеведущая вернулась в Москву. Она живет в двухкомнатной квартире, которую ей любезно снял Андрей Малахов.

Дана объяснила, что не хочет возвращаться ни к квартире, ни к вещам, поскольку они напоминают ее старую жизнь в зависимости. "Я и квартиру сменила, и все вещи свои из употребления вывела. Я их ненавижу! Все раздала, прихватила одну несчастную сковородку и одну чашку. Этим я пользуюсь. А из той квартиры и той жизни я не взяла ничего, поэтому совершенно естественно, что мне не в чем ходить", – сообщила журналистам передачи "Ты не поверишь!" телеведущая.

При этом Борисова призналась, что ее финансовое положение оставляет желать лучшего. "Да, я в нищете и без зарплаты сейчас. В 41 год…" – сообщила Дана. С целью исправить ситуацию Борисова выставила на продажу самое дорогое, что у нее есть, – шубы и квартиру в элитном жилом комплексе.

Однако ни то, ни другое спросом не пользуется. "Прикинь, за 40 отдаю! Прикинь! Сначала за 90 повесила – никакого ответа. Девчонки, забирайте это все из прошлой жизни, из употребления. Я это ненавижу! Я все продаю, и квартиру, и телефон, потому что не могу. Я реально такие границы себе не ставила", – рассказала Борисова.

Блондинка похвалила свое прежнее место жительства: "Хочу за квартиру около 30 миллионов, но за 25 миллионов отдам. Там звезды живут – просто закачаетесь! Елена Воробей, Пресняковы всей семьей. Надо мной живет Тимати, Гарик Мартиросян – в десятой секции, Юлия Началова – в восьмой. Зоопарк, бассейн, лесная речка, озеро, лебеди, ламы, бараны таджикские! Берите квартиру – не пожалеете!"