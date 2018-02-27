Пьяный Агутин подрался в стриптиз-клубе
Это случилось зимой, два года назад, в Майами. Леонид Агутин выпивал с приятелем на балконе у него в номере. "Он потребовал продолжения, мне пришлось следовать за ним", – сообщил Агутин. Далее, по его словам, была долгая эпопея. Потому что друзьями заинтересовались полицейские, внимание которых привлекла машина приятеля Агутина. Тот очень медленно кружил на одном месте в поисках ресторана.
В итоге у друга забрали автомобиль, но он не угомонился. Тогда Агутин сообщил ему, что в такое время можно выпивать и курить только в стриптиз-барах. И друзья отправились туда. "Там было тихо, мирно, слава богу, особо никого не было. Мы встали у стойки и решили все-таки доболтать, дотереть чего-то, что в таком состоянии кажется важным", – поведал певец.
Однако двое одиноких мужчин привлекли внимание стриптизерш. По словам Агутина, они с приятелем стали отбиваться от них, давать деньги, а тут к ним еще подошел глава заведения, итальянец мафиозного вида. "Что он говорил мне, я не помню, но зачем-то я его бил", – признался Агутин.
В драку вмешались четверо мордоворотов, как выразился певец, и, к счастью, просто выкинули его вместе с приятелем из клуба. И Агутин с другом долго стояли у дороги, пытаясь остановить машину. Однако у них не было ни копейки.
"И вдруг разворачивается машина, подъезжает этот чувак, этот самый шеф стриптиз-клуба: ладно... Мы садимся, он спрашивает, где живем. Отвозит сначала моего друга, потом довозит меня до дома", – рассказал певец. По его словам, директор заведения, увидев дом Агутина, очень удивился. Когда же Леонид попросил его подождать, чтобы сбегать за деньгами, тот отказался.
"А как ваша жена отнесется, когда узнает, что вы были в стриптизе, пусть и выпивая?" – спросил у Агутина ведущий, имея в виду певицу Анжелику Варум. "Теперь плохо", – ответил артист.
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