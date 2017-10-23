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Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа

Сергей Гармаш. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Актер ушел даже не попрощавшись с друзьями. Они и рассказали подробности случившегося.
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Актриса Вера Воронкова познакомилась с Сергеем Гармашом ровно 20 лет назад – в 1997 году вместе снимались в картине "Время танцора". Она играла дрессировщицу, а партнер – военного.

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"Помню, в последнюю неделею съемок в Крыму Сережке захотелось с кем-то поговорить, а все уехали на прогон. Гармаш ходил по гостинице, стучался в двери, но безрезультатно, – рассказала Воронкова. – Спешила и я – нужно было отрепетировать номер с собаками. Пока повторяла текст, Сережка добрался и до меня. "Верка, ты дома?" – послышался знакомый голос. Я его сразу узнала: "Сереж, что-то случилось? Давай только быстро, на площадку тороплюсь". Он зашел, пробормотал: "Конечно, случилось! Скучно мне, пока вы все на репетициях, удели хоть пять минуточек". Но в тот момент мне было не до разговоров. Думала, он войдет в положение, но ошибалась".

"Воронкова, если ты меня сейчас выгонишь, богом клянусь, выпрыгну из окна!" – заявил он. Я не придала значения его словам. Продолжала собираться, одним глазом посматривая на часы, боялась опоздать, – говорит актриса. – "Сереж, ну что за чушь ты несешь? Не дури! Жду тебя после восьми, как раз успею стол накрыть", – настаивала я на своем".

"Ну, Верка, я тебя предупреждал! Хотел ведь по-хорошему!" – услышала я его голос из коридора. Подумала: ну все, обиделся Сережка, ушел даже не попрощавшись и дверь не захлопнул. Пошла закрывать ее, как вдруг вижу: он несется на меня, прямо к окну в комнате. Взлетел на подоконник и вывалился на улицу. Осколки посыпались на пол, стоял звон разбитого стекла. А у меня онемели руки, даже вскрикнуть не могу, только стон какой-то получился. Думаю: "Точно погиб!" Ведь пятый этаж... Советское искусство понесло серьезную потеряю, и во всем виновата я", – с ужасом вспоминает Вера.

По ее признанию, она долго не решалась подойти к окну и выглянуть – сердце бешено колотилось. Но когда все-таки собралась с духом, то увидела Гармаша живого и даже улыбающегося. "Оказывается, стены пансионата перекрашивали. Наверное, мастера ушли обедать и оставили без присмотра строительную люльку. Она находилась этажом ниже под моими окнами. Сережка прочухал это, и у него зародился план розыгрыша. Но, честно говоря, так до конца я ему эту плохую шутку и не простила", – цитирует Воронкову журнал StarHit.

Автор: Иван Губкин23 октября 2017, 11:34
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