Бывшая жена Радулова: Мы принесли друг другу очень много боли

Гимнастка Дарья Дмитриева дала откровенное интервью. Спортсменка рассказала о непростых отношениях с хоккеистом Александром Радуловым и о том, почему подписала брачный договор, по которому ей ничего не досталось после развода.

Дарья Дмитриева и Александр Радулов поженились летом 2015 года, вскоре гимнастка подарила ему сына Макара. Однако уже в 2017-м пара оформила развод. По признанию Дмитриевой, они много ссорились, причем это случилось даже перед свадьбой.

"Уже тогда начались недопонимания, неполадки в семейной жизни. Пришел какой-то предел. Он меня обидел. Это было стечение многих обстоятельств. Как снежный ком все накапливается, а потом – лавина. Даже не обстоятельств – поступков, которые были неуместны. Я прощала-прощала, а в какой-то момент у меня все начало взрываться. Мы принесли друг другу очень много боли. Сначала он мне, потом я ему. Все по швам треснуло, и мы разошлись", – заключила Дмитриева.

Дарья отметила, что у них был своеобразный стиль общения – часто ругаться. "Два дня не ругаться для нас было просто праздником. Но такой наш стиль общения, отношений, это нормально. Для некоторых это дико, они не понимают, как такое может быть. Но у нас это было даже где-то в шутку. Так мы выплескивали эмоции. Может, это и хорошо, а то многие в семейной жизни молчат-молчат. А итог-то один. Единственное, мы не слышали друг друга. Вместо того, чтобы устранить ошибку в себе, каждый пытался предъявить друг другу, но сам не исправлялся. На этом и закончилось", – объяснила спортсменка.

Публикация от DARIA RADULOVA (@busia_22) Янв 17, 2018 в 4:36 PST

Дмитриева подписала драконовский брачный контракт, по которому в случае развода она не получала ничего. "Знаете, многие, наверное, Сашу осуждают: как так можно было? Для меня это тоже было удивлением. Просто когда я подписывала этот контракт, я была беременна. Он мне сказал: "Даша, это просто формальность, я просто не хочу, чтобы у нас потом были какие-то разногласия. В жизни всякое может быть". У него квартиры, машины, но я не хотела претендовать на 50% того, что он имеет. Короче, мы договорились, что он мне сам от себя что-то даст в случае развода. Я говорю: "Нет проблем, я подпишу", – рассказала гимнастка.

Публикация от DARIA RADULOVA (@busia_22) Янв 12, 2018 в 4:33 PST

Дарья призналась, что решилась на такой шаг из-за боязни, что Александр сочтет ее корыстной. "Реально боялась этого больше всего. Я же любила его больной любовью. И он меня любил больной любовью. Я даже не представляла, что мы можем разойтись. Я думала, что мы, как пазл, друг для друга созданы", – сказала Дмитриева.

Она призналась, что страшно его ревновала и он ревновал ее. Более того, они даже следили друг за другом. "Я за ним следила, он за мной следил. Мы как два дурачка. Над нами все смеялись, это выглядело очень смешно", – призналась Дарья.

Спортсменка высказала уверенность, что даже после разрыва у Радулова осталась обида на нее. "Но он прекрасный отец. То, как он любит и воспитывает сына, это ему большой плюс. Я вижу, как Макар его любит, как он любит его. Может, мы не сошлись как муж и жена, но отец он прекрасный", – заявила Дарья Дмитриева.