Бывшая жена отхватила у Радулова два миллиона долларов

Поженившись, Александр Радулов и Дарья Дмитриева оформили брачный контракт. Теперь же, когда супруги решили разойтись, хоккеисту предстоит выплатить бывшей жене кругленькую сумму – порядка двух миллионов долларов, как утверждают некоторые СМИ.

Александр Радулов и Дарья Дмитриеваирассталась еще полгода назад, но официально брак расторгли в суде в начале июня. Их маленький сын Макар остался с матерью. Как недавно стало известно, перед свадьбой Радулов и Дмитриева заключили брачный контракт. Содержание его держится в тайне, но, как утверждает Eg.RU, Дмитриева "отожмет" у Радулова не менее двух миллионов долларов.

Также издание утверждает, что хоккеист недолго страдал в одиночестве – у Александра появилась новая пассия. Якобы это русская, которая живет в США. Не скучает и Дмитриева. На пороге 24-летия она открыла в Москве брачное агентство.

Ранее Дарья призналась, что именно она стала инициатором разрыва. "Александр достойный МУЖЧИНА , ПРЕКРАСНЫЙ отец , но есть вещи с которыми я лично смирится не могу ...есть моральные принципы!" – написала Дмитриева. Дарья признала свою вину. "я думала что люди меняются, но это была нелепая ошибка ! Запомните , один человек ради другого НИКОГДА не изменится !!! И надо принимать друг друга такими , какие мы есть ! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно . Всему есть предел... " – объяснила, не вдаваясь в подробности, бывшая жена Радулова.

Напомним, спортсмены зарегистрировали брак в августе 2015 года. Уже через три месяца после свадьбы у них родился сын, которого назвали Макаром. Радулов по-прежнему принимает активное участие в жизни наследника.

Интересно, что до отношений с гимнасткой хоккеисту приписывали роман с Нюшей, в клипе которой он снялся. Также Радулов якобы строил отношения с известной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Однако и этот роман не заставил спортсмена жениться.

