Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова

82-летний артист не сможет вернуться на сцену. Его организм серьезно истощен болезнью.

О состоянии здоровья актера и художественного руководителя столичного МХТ им. Чехова Олега Табакова долго не было новостей. Поклонники даже надеялись, что любимый артист сможет вернуться к полноценной жизни и вновь выйдет на сцену. Но в афише театра нет ни одного спектакля с участием Табакова до конца марта.

К сожалению, если верить прогнозам врачей, на сцену Олег Павлович больше не вернется. И для многих это известие стало шоком. Медики считают, что его немолодой организм понес колоссальные потери и полноценно работать Табаков уже не сможет. К тому же даже стабильное состояние необходимо будет регулярно контролировать, и без серьезной поддерживающей терапии тут не обойтись. Говорят, что артист теперь сможет жить только постоянно имея рядом с собой баллон с кислородом.

Напомним, что Табаков попал в больницу в конце прошлого года. По словам семьи актера, это было плановое обследование. Однако позже выяснилось, что причина госпитализации – сепсис после неудачного стоматологического вмешательства. Ситуация была настолько серьезной, что мэтра несколько раз вводили в искусственную кому, для того чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

В первых числах января у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что артист реагировал на осмотр и жаловался на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными...