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Шоу-бизнес

Нани Брегвадзе: Уборщица зарабатывает больше меня

Нани Брегвадзе. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
В столичном зале "Крокус Сити Холл" 28 марта блистательная Нани Брегвадзе даст большой концерт. Только хиты, специальные гости и, конечно, несравненный голос царицы песни. В советское время ее популярность не знала границ. О том, чем и как она живет сегодня, певица рассказала в интервью Dni.Ru.
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Большую часть времени Нани Георгиевна проводит в Москве – ее приглашают с частными концертами, потому что артистов такого уровня у нас практически не осталось. "На родине на меня не обижаются за то, что работаю в России, – заверила певица. – Во-первых, я очень сдержанно и корректно себя веду, в политику не вмешиваюсь. Во-вторых, в Грузии просто негде выступать – страна маленькая. А пенсия у меня совсем крошечная. Уборщица в подъезде дома, где я живу, получает больше. У меня есть звание "Народная артистка Советского Союза", но в Грузии оно ничего не значит, никаких доплат не положено за него. Вот и надо мне элементарно зарабатывать на жизнь. В Грузии понимают, что в России – мой бизнес". 

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 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

В столице, где мы встречались с Нани, несколько лет назад она купила небольшую однушку на Шаболовке. "Когда я приезжала в Москву с концертами, останавливалась в гостинице "Россия". Ее потом снесли, а я захотела иметь свой угол в Москве. Да и внук поехал сюда учиться на стоматолога. Не отпустила его одного, потому что мальчик молодой – я должна следить за его учебой, занятиями, окружением. Когда молодые люди формируются, с ними рядом должны быть более взрослые и опытные, чтобы направить на правильный путь".

Певица призналась, что для внука она просто бабушка, а не звезда: "Я никогда не хотела, чтобы вокруг меня в семье сложился какой-то культ. Дочь и внуки должны восхищаться мною как человеком, как бабушкой, но не как звездой. Я вообще боюсь повышенного внимания к себе. Не люблю ходить на светские мероприятия, а если и иду – стараюсь остаться незамеченной. Помню, когда у младшего внука была свадьба, меня попросили спеть. Я долго отнекивалась, но микрофон взяла. А потом внуку кто-то из друзей сказал: "Слушай, какая у тебя прикольная бабушка, как она замечательно поет!" 

Дочь артистки Эка – известная в Грузии певица. И на сцену она попала без протекции знаменитой матери. "Когда дочь решила заниматься музыкой, я сказала ей, что она сама всего должна добиться, – отметила Нани. – Никогда о ней не хлопотала, не просила, не пристраивала. Дочь на меня за это даже обижалась, но такой уж у меня характер". 

Dni.Ru. не могли не спросить собеседницу о другом известном в России грузине – Вахтанге Кикабидзе. "Мы дружим уже полвека, – рассказала Нани. – Я его так люблю! Мы же вместе начинали работать на сцене. И жена его – моя близка подруга. В последнее время, правда, в гости друг к другу уже не ходим – Вахтанг не очень хорошо себя чувствует. Но по телефону говорим часто, иногда в Грузии вместе выступаем. Он вообще много работает, столько концертов у него – и в Америке, и в России! Конечно, хотел бы спеть и в России, приехать сюда, но гордость ему не позволяет (артист отказался от ордена Дружбы из-за событий в Южной Осетии в августе 2008 года, которые посчитал "российской агрессией", а позже отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с политическими событиями не может выступать и принимать награды. – Прим. ред.). Он готовится к юбилейном концерту и через своего директора спросил, приду ли. "Дурак! – в сердцах крикнула я. – Я всегда, что бы ни случилось, буду рядом и всегда приду к тебе!"

Нани Брегвадзе с дочерью Экой и Вахтангом Кикабидзе. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Самая известная песня Нани Брегвадзе – "Снегопад". "Я и подумать не могла, что эта композиция станет моей визитной карточкой, – улыбнулась она. – Скажу вам больше: долго не хотела петь, ведь до меня ее уже исполняли две другие певицы. Меня умолял записать ее композитор Алексей Эмикян, и я сдалась. А потом такое началось вокруг этой песни! Письма мешками носили! И я поняла, что "Снегопад" – вещь феноменальная, она в душу проникает. Особенно мужчины почему-то с ума сходят. Спасибо Богу за нее и людям – за такую любовь". 

Автор: Феликс Грозданов22 февраля 2018, 10:50
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