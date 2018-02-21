Костюшкин сделал заявление после гей-скандала

Певец провоцирует публику нарядами и фигурой. Поэтому порой случаются казусы.

На праздничном концерте "О чем поют мужчины" в Кремле певец Стас Костюшкин дуэтом с Натали исполнял старый хит Валерии "Часики". А за кулисами щеголял в подчеркивающий накачанную фигуру черной кружевной футболке и похожей на женскую шубке.

Все вещи – дорогие, дизайнерские. Хотя артист уверяет в обратном. "Я – нищий певец, потому что снимаю дорогие клипы", – ошарашил заявлением Костюшкин. А на вопрос, какая вещь в его гардеробе самая дорогая, ответил витиевато: "Мне знакомы два состояния – в одежде и без одежды. Цена, марки и прочие характеристики меня мало волнуют".

Между тем, провокационные наряды и атлетичное сложение артиста то и дело будоражат его поклонников. Недавно певец рассказал, что невольно оказался втянут в чудовищный гей-скандал.

"Помню, в одном городе выступали: зритель все пытался мне что-то показать – повернулся к сцене задом и раздвинул ягодицы, –признавался Костюшкин. – Причем он долго добивался – все четыре песни свою задницу показывал. А я сканирую весь зал, всех вижу. Я просто сошел со сцены, схватил его за шкирку и в мягкой, но доходчивой форме объяснил, что нельзя показывать подобные вещи артистам, потому что это просто хамство. Я объяснил ему все такими словами, которых он, наверное, никогда не слышал от эстрадных артистов и не услышит никогда. Конечно, сдержал себя, даже щелчка ему не дал, просто достаточно жестко объяснил. А кто-нибудь другой на моем месте мог бы просто достать волыну (пистолет на воровском жаргоне – Прим. ред.) и прострелить ему башку. Но он заплакал, потому что испугался очень сильно".