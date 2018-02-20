Бузова без одежды: Я помирилась с бывшим

Ольга Бузова дала откровенное интервью. Поющая ведущая сообщила, что помирилась с "бывшим".

В печать выходит новый номер журнала "Мир реалити-шоу "Дом-2". Обложку очередного номера украсила Ольга Бузова. На фото поющая ведущая оказалась без одежды, зато украшенная бриллиантами (или их подобием). Звезда скандально известного телепроекта дала откровенное интервью. "Я помирилась с бывшим", – объявила телеведущая.

Теперь многочисленные поклонники гадают, о каком бывшем идет речь. "Первый раз в жизни нравится фото с обложки их журнала", "Тарасов и есть бывшии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да у нее до фига бывших. Это опять пиар что бы о ней говорили", "Эта вообще полный кошмар", "Наверное с тем с кем до Тарасова была", – поделились догадками и подозрениями пользователи Сети, где в свободном доступе можно уже оценить новую обложку номера.

Публикация от DOM2 HOT������ (@hotnewshome2) Фев 19, 2018 в 11:51 PST

Сейчас, по словам Ольги Бузовой, в ее личной жизни полный штиль. Она пребывает в одиночестве с тех пор, как развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. В интервью телеведущая намекала на то, что муж изменил ей с моделью Анастасией Костенко.

К слову, 29 января состоялось венчание Дмитрия Тарасова и его третьей супруги Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем молодожены отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Они пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева.

Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Поговаривают, что они скоро станут родителями. Анастасия эти слухи успешно подогревает, выкладывая в Сети снимки, на которых она запечатлена в балахонах или придерживая животик.

