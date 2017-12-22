Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла махинации продюсеров шоу

Звезда шоу "Битва Экстрасенсов" Никита Турчин рассказал о планах продюсеров. Они хотели свести двух участников ради рейтингов.

По словам медиума, организаторы телепроекта намеренно подталкивали Константина Гецати и Соню Егорову друг к другу. Якобы, все проявления чувств между участниками были всего лишь результатом махинаций продюсеров. "Продюсерам очень хотелось повторить успех и популярность, которых добилась пара Александра Шепса и Мерлин Керро. Они ведь специально и с завидной регулярностью ставили Соню и Гецати вместе. Но – ничего не вышло, чуда не произошло. Константин и Соня, прямо скажем, не понравились друг другу. Их действительно связывали лишь рабочие отношения. Хотя не буду скрывать: Соня активно ищет любовь, сейчас она, как и Костя, одинока", – приводит слова Никиты Турчина журнал StarHit.

Молодой человек рассказал, что причина холодности Егоровой к победителю 18-ого сезона "Битвы экстрасенсов" может скрываться в предыдущем неудачном опыте. По информации Турчина, за плечами у девушки несколько неудачных романов: всякий раз 28-летней ведьме попадались подлецы. Никита добавил, что не верит образу "роковой женщины", который пытается примерить на себя Соня. По его словам, девушка просто ждет своего принца.

Публикация от Cоня Егорова (@sonya_egorova) Дек 9, 2017 at 1:27 PST

Как утверждает самый юный участник шоу, 30-летний Константин Гецати также не был сильно заинтересован в отношениях с Соней Егоровой. Турчин считает, что экстрасенс больше внимания уделяет собственной персоне. "Верю, что она еще найдет своего принца, но им вряд ли окажется Гецати, который на данный момент намного больше увлечен собственной персоной и карьерой, чем девушками. На съемках он в целом мало общался с участниками, был все время в себе", - уверен Никита.

Публикация от Константин Гецати (@gecati_k) Дек 19, 2017 at 10:18 PST

Отметим, что зрители передачи были в восторге от возможных отношений Константина и Сони. Поклонники пары придумали даже их общую фамилию: "Гецаровы". На руку продюсерам сыграло и предсказание одного из медиумов. Елена Голунова предсказала, что первая буква имени избранника Егоровой – "К". После этого зрители окончательно уверились в том, что Константин и Соня созданы друг для друга.