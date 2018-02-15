Отощавшая Глюк'oZa сняла обручальное кольцо

На концерте по случаю Дня всех влюбленных, который в Кремле проводил телеканал МУЗ-ТВ, Глюк'oZa выходила на сцену дважды – сольно с песней "Таю" и вместе с группой Artik & Asti c композицией "Пахну лишь тобой". А после выступления за кулисами ее окружили журналисты и многочисленные поклонники.



К Наташе Ионовой, как в миру зовут артистку, за кулисами выстроилась очередь из принимавших участие в концерте маленьких девочек. Глюк'oZa для них – кумир. Пока певица давала автографы и фотографировалась с юными фанатами, репортеры обратили внимание, что на ее безымянном пальце нет обручального кольца.

Все заволновались и стали спрашивать, что случилось. Певица улыбнулась: "У нас все хорошо. Просто мой супруг – человек непубличный, он не любит внимания к себе, поэтому его нет и на снимках, которые я публикую на своей странице в социальной сети Instagram. Хотя он подписан на меня, следит за обновлениями, читает комментарии, которые мне оставляют пользователи, иногда обсуждает их со мной".





Напомним, что 16 июня 2006 года артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro, бывшего топ-менеджера ОАО "ФСК ЕЭС". В 2016-м их признали Парой десятилетия. Семья растит десятилетнюю дочь Лиду и шестилетнюю Веру. Сейчас, по словам Натальи, они "активно работают" над третьим ребенком – мол, уже пора, да и дочери просят братика или сестру. "На все воля божья, но я очень хочу", – улыбается Наташа.





А журналист Dni.Ru обратил внимание, что Глюк'oZa не просто похудела, а просто-таки отощала. Непонятно, как она при этом может работать, воспитывать дочерей и заниматься домом – ведь в чем только душа держится! Несколько лет назад певица весила 52 килограмма, а теперь на вид и того меньше.

