Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю

До чудовищного скандала, который разгорелся из-за пустой болтовни шоумена Рустама Солнцева, о певце Алексе Малиновском мало кто знал. Зато сегодня молодой исполнитель в топе. Его даже пригласили выступить на главной сцене страны – в Государственном Кремлевском дворце на большом концерте канала МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных. За кулисами с сексуальным красавцем встретился корреспондент Dni.Ru.



"Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, – заявлял Солнцев, – который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия". А толку никакого". Прокомментировать интимную связь с "золотым голосом" и попросили мы Алекса.

Певец в ответ рассмеялся: "Это все чушь страшная, досужие выдумки, и не более того". Но на журналистов, которые растиражировали слова стремящегося к вечному хайпу Солнцева, Алекс, к счастью, не обижается. "Меня ничего не задевает, потому что артист должен быть толстокожим с хитином (из этого твердого вещества состоят панцири раков. – Прим. ред.) и не реагировать на сплетни, которые ходят вокруг его имени, – справедливо считает певец. – Если на каждую плохую новость, подобную этой, обращать внимание, если обижаться на байки, то можно полезть в петлю".

"Я считаю, что пиар для артиста – это все, кроме некролога, – продолжает Алекс. – Так что пусть пишут про меня как можно больше, как можно грязнее, потому что это людям интереснее, чем что-то хорошее и доброе. Мне это все на руку. После тех скандальных новостей резко вырос интерес ко мне – стали чаще искать в поисковых системах, приглашать на концерты. Так что я только счастлив".



