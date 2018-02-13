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Ургант решил ответить побежавшему в суд Кашпировскому

Фото: Dni.Ru
Над претензиями психотерапевта в "Останкино" смеются. Там считают, что шансов выиграть у него нет.
прочитано 4861 раз

Психотерапевт Анатолий Кашпировский подал иск на Первый канал за шутку, прозвучавшую в эфире программы "Вечерний Ургант". Поводом для обращения стал смешной кадр из популярного шоу в выпуске от 31 января. Ведущий передачи Иван Ургант прочел в газете новость о том, что в Благовещенске за пять миллионов рублей продается кот-экстрасенс. В сюжете при этом показали фото кота с головой Кашпировского, обработанное в фоторедакторе Photoshop.

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Сюжеты Эксклюзив

Обиженный специалист в области парапсихологии теперь требует компенсацию в размере 500 тысяч рублей за нанесенный вред его репутации. Более того, экстрасенс ждет от Первого канала публичных извинений. Дело будет рассматривать Останкинский суд столицы. 

На Первом канале ко всей этой истории всерьез не относятся. Ведь Кашпировский не первый раз судится с телеканалами. В 2011 году он потребовал у ВГТРК выплатить ему 200 тысяч рублей за утверждение о вреде его телесеансов. "Очень смешно! Из серии "нарочно не придумаешь", – говорят про все эту нелепость в кулуарах Первого.

Скриншот "Вечерний Ургант"

 Сам "виновник" скандала Иван Ургант был еще более лаконичен: "Мой ответ Кашпировскому будет сегодня в программе "Вечерний Ургант", – заявил ведущий.

Кашпировский, к которому многие люди всерьез не относятся и лишь крутят у виска, очевидно, благодаря этой волне сможет, выражаясь молодежным сленгом, здорово хайпануть. Но вряд ли суд будет всерьез рассматривать жалобу на юмористическую передачу. "Правда, за распространение фотоизображения человека без его ведома и согласия канал могут наказать, правда, суммы по таким делам несерьезные, секунда транслируемой рекламы стоит в разы больше", – считает юрист. 

Автор: Иван Губкин13 февраля 2018, 15:26
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