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В семье Анны Снаткиной произошла трагедия

Анна Снаткина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Анна Снаткина рассказала о горе, постигшем ее семью. Актриса потеряла близкого родственника. 
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"Прощаюсь с тобой..., мой любимый, мой родной, самый добрый , самый скромный , самый лучший дядя, мой дядя Саша, мой любимый крестный. Прости, даже не могу с тобой попрощаться, потому что нахожусь очень далеко.... Прости, что не уберегли ,прости, что не спасли.....,прости, прости, прости... я не могу писать, потому что задыхаюсь от слез.... Не верю!!! Не хочу!!! Не могу поверить!!!! Я прошу всех своих родных и близких, кто сейчас находится в России, поддержать моих папу, маму, сестер и тетю, прекрасную тетю Надю🙏🏻. Я прощаюсь с тобой .... навсегда....", – написала Снаткина в своем Instagram, прикрепив к посту фотографию умершего.

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Поклонники актрисы начали всячески поддерживать Анну, выражать ей сочувствие и пытаться приободрить. "Соболезную😢 держитесь Анна. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Примите мои соболезнования 😱Понимаю вас, как никто другой, когда умирают близкие люди– это всегда ужасно больно! 😰😭Светлая ему память 😔", "Моя дорогая и любимая Анечка держись,прийми соболезнования,держись дорогая! Мы тебя очень любим!!!", "Какой кошмар... очень тяжело терять близкого человека... знаю, что это такое и как велика боль утраты... держитесь за друг друга, Анечка. Будьте сильными. Примите мои соболезнования. Царствие небесное и земля пухом Вашему дяде... 😢😢😢😢😢😢", – писали поклонники Анны.

Публикация от Actress. Official page (@snatkina_anna)

Причина смерти родственника актрисы пока не известна. Анна не торопится сообщать подробности кончины Александра. Сейчас звезда находится в США вместе со своим мужем Виктором Васильевым и дочерью Вероникой. 

Автор: Михаил Войцеховский1 февраля 2018, 20:10
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