Почему актриса Снаткина скрывает ребенка
Анна Снаткина стала героиней программы "Однажды" на телеканале НТВ. Актриса решилась откровенно рассказать, почему они с супругом часто делятся с подписчиками в Instagram совместными фотографиями, а вот четырехлетнюю дочь Веронику – скрывают.
Снаткина призналась, что рождение ребенка далось ей не просто. "Нам с Вероникой пришлось помучиться. Именно поэтому я не хочу никому ее показывать, хочу, чтобы она оставалась только нашей", – рассказала актриса. О своей беременности она узнала за несколько дней до свадьбы, и это известие выбило ее из колеи.
"Там была страшная паника, настоящая истерика. Аня говорила, что мы поспешили, плакала", – вспомнил Виктор Васильев. Анна Снаткина переживала. что не готова к материнству и боялась, что воспитание ребенка не сможет совместить с карьерой. Однако Виктор Васильев смог подобрать убедительные слова для супруги. "Мне кажется, если бы я засомневался, замешкался, то Аня бы это почувствовала. И в итоге, я бы не смог ее удержать", – признался он.
Сейчас они стараются все свое свободное время проводить с дочерью. А вот посторонних глаз избегают. Юморист переживает, что слишком поздно стал отцом. "Когда Веронике будет 20, мне перевалит за 60, и это пугает. Но все происходит в свое время", – рассказал Виктор Васильев.
Отметим, ранее актриса рассказывала. что буквально разрыдалась на семейном ужине, на котором Виктор Васильев объявил родственникам о скором прибавлении в семействе. "С моей легкой руки наш праздничный ужин превратился в хаос", – вспоминала Анна Снаткина. Однако сейчас, по всей видимости, страх перед материнством прошел. "Вообще, думаю, что надо бы еще как минимум двоих детей!", – делилась планами актриса.
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