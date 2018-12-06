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Новый год – 2019: украинцев лишили "Голубого огонька"

Фото: www.globallookpress.com
Украинских телевизионщиков на днях предупредили: если в новогоднем эфире появятся концерты с российскими исполнителями, каналы будут оштрафованы.  
прочитано 895 раз

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет применять к ослушавшимся каналам сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий. При этом политик посоветовал согражданам в Новый год – 2019 "крутить украинское", ведь, по его словам, "оно очень хорошее, качественное и популярное".

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

Основные съемки "огоньков" для Нового года – 2019 прошли в Киеве еще в ноябре, передает сайт "Комсомольская правда". Для украинцев споют София Ротару, Таисия Повалий, Ани Лорак, Верка Сердючка, Ирина Билык, Олег Винник, MONATIK, бывшая солистка группы "ВИАГРА" Надежда Мейхер и другие исполнители Незалежной.

Шоу на "Интере" называется "Главная елка страны". К слову, 71-летняя Ротару, отказавшаяся в этом году от участия в новогодних концертах в России, отметится во многих мероприятиях на украинских каналах.

Напомним, благодаря опубликованной в Сети фотографии телезрители смогли узнать некоторые подробности грядущего "Голубого огонька". Оказалось, что своим присутствием на экранах в этом году, как и в предыдущие разы, россиян будут радовать такие певцы, как Филипп Киркоров и Николай Басков.

Автор: Валерия Нарская6 декабря 2018, 10:03
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