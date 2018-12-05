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Затянутые гнусным обманом на "Голубой огонек" звезды впали в истерику

Фото: youtube.com
Телевидение – это фабрика иллюзий. И методы, которыми каналы заманивают в программы – в том числе в "Голубой огонек" – известных или не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными.
прочитано 4051 раз

Собрать нужную массовку на съемочную площадку для телевизионщиков не проблема. Тем более, если это съемка новогодней программы - того же "Голубого огонька". Приемов у организаторов шоу для того, чтобы заманить на съемки нужную массовку, множество.

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"На ТВ всегда заготовлена масса приемов зазывания, в том числе и для гламурных барышень. Для всех найдется свой подход. Главная задача съемочной группы того или иного шоу – вытянуть человека на площадку. Через обещание денег или других благ – это уже вопрос тактики, могут и приврать, дело то житейское", – сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Более известный и медийный персонаж стоит дороже, отметил эксперт. По словам Манукяна, он лично был свидетелем того, как массу медийных личностей позвали на эфир по одной теме, а в итоге рассматривали совершенно другую.

"Надо было видеть, как они в перерыве между съемкой возмущались тем, как их обманули! Громче всех высказывался Сергей Зверев, чуть потише Сергей Соседов – но скандал был тот еще", – вспоминает эксперт.

Комментарий Манукяна касался свидетельства известного блогера Natakondra – она же Наталья из Красноярска. Она решила посетить съемки "Голубого огонька", который обычно транслируется в телеэфире в новогоднюю ночь. Происходящим в студии девушка была страшно разочарована.

К съемкам в "Голубом огоньке" девушка тщательно подготовилась: купила новое платье, сделала прическу и макияж. Однако все было не так, как она себе представляла. Все ценные аксессуары пришлось сложить в "мешок из-под картошки".

После блондинку и других гостей рассадили за полупустые столы с пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" и приказали улыбаться. Начались выступления звезд. По словам Натальи, первые два часа на "Голубом огоньке" было немного интересно, но далее начался "профессиональный праздник в дурдоме". Ее продержали в студии 12 часов – за что заплатили 1 тысячу рублей. Покинуть место – а тем более приблизиться к звездам, выступавшим на "Голубом огоньке" – девушке так и не удалось.

Автор: Андрей Евлампиев5 декабря 2018, 21:14
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