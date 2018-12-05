Затянутые гнусным обманом на "Голубой огонек" звезды впали в истерику
Собрать нужную массовку на съемочную площадку для телевизионщиков не проблема. Тем более, если это съемка новогодней программы - того же "Голубого огонька". Приемов у организаторов шоу для того, чтобы заманить на съемки нужную массовку, множество.
"На ТВ всегда заготовлена масса приемов зазывания, в том числе и для гламурных барышень. Для всех найдется свой подход. Главная задача съемочной группы того или иного шоу – вытянуть человека на площадку. Через обещание денег или других благ – это уже вопрос тактики, могут и приврать, дело то житейское", – сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Более известный и медийный персонаж стоит дороже, отметил эксперт. По словам Манукяна, он лично был свидетелем того, как массу медийных личностей позвали на эфир по одной теме, а в итоге рассматривали совершенно другую.
"Надо было видеть, как они в перерыве между съемкой возмущались тем, как их обманули! Громче всех высказывался Сергей Зверев, чуть потише Сергей Соседов – но скандал был тот еще", – вспоминает эксперт.
Комментарий Манукяна касался свидетельства известного блогера Natakondra – она же Наталья из Красноярска. Она решила посетить съемки "Голубого огонька", который обычно транслируется в телеэфире в новогоднюю ночь. Происходящим в студии девушка была страшно разочарована.
К съемкам в "Голубом огоньке" девушка тщательно подготовилась: купила новое платье, сделала прическу и макияж. Однако все было не так, как она себе представляла. Все ценные аксессуары пришлось сложить в "мешок из-под картошки".
После блондинку и других гостей рассадили за полупустые столы с пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" и приказали улыбаться. Начались выступления звезд. По словам Натальи, первые два часа на "Голубом огоньке" было немного интересно, но далее начался "профессиональный праздник в дурдоме". Ее продержали в студии 12 часов – за что заплатили 1 тысячу рублей. Покинуть место – а тем более приблизиться к звездам, выступавшим на "Голубом огоньке" – девушке так и не удалось.
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