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Шоу-бизнес

Перемудрила: Максакова попала в свою же ловушку

Мария Максакова. Фото: Пресс-служба
По мнению независимого эксперта, Мария Максакова придумала хитроумную схему с продажей своей семикомнатной квартиры. Однако в результате многоходовки пострадала сама.
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Мария Максакова подала сразу два иска в столичный Пресненский суд. В первом она выступает против своего молодого супруга Далхата Халаева, с которым оформила отношения только летом. Оперная дива заявила, что это исключительно деловой союз. Далхат должен был ей помочь в продаже ее апартаментов на Котельнической набережной. По кадастру семикомнатная квартира оценивается в 70 миллионов рублей. А ее рыночная стоимость составляет примерно 200 миллионов. Квартира в 260 "квадратов" представляет собой настоящее произведение дизайнерского искусства.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Вообще, как выяснили журналисты, еще с начала года Максакова по какой-то причине пыталась избавиться от недвижимости. Позднее артистка утверждала, что на вырученные деньги собиралась купить квартиру в Киеве. Максакова дала понять, что покидать Украину не намерена. Однако жилплощадь никто не покупал. И тут Мария, оформив отношения с Далхатом, эту квартиру преподнесла ему в качестве свадебного подарка. Недвижимость все же оказалась продана, вот только певица не получила денег и теперь просит суд признать договор дарения недействительным.

Покупателем недвижимости на Котельнической набережной стал некий Мурат Мержоев, и именно на него Максакова подала второй судебный иск. Она требует вернуть квартиру. Далее все очень сложно. В суде представители Мержоева заявили, что оппоненты предоставили поддельные документы. Дело в том, что Максакова дарила квартиру молодому мужу по доверенности. Доверенность выдана на Магомеда Евлоева. Теперь же Мария заявляет, что отозвала доверенность, даже существует ее заявление. А раз есть заявление об отмене доверенности, значит, и договор дарения, и последующие сделки с квартирой недействительны.

Мержоев убежден, что заявление об отмене доверенности было оформлено постфактум, а он – добросовестный покупатель. В итоге судебное заседание должно состояться 21 декабря. Однако у независимых адвокатов есть свое мнение относительно запутанной ситуации.

Так, адвокат Юлия Вербицкая убеждена, что Мария Максакова таким способом спасается от кредиторов своего покойного мужа Дениса Вороненкова. "Защищая свое имущество, Мария Максакова решила действовать на опережение. Возможно, она захотела опередить тех кредиторов, которые к ней могут прийти, чтобы взыскивать долги Дениса Вороненкова. Она же его вдова. И на нее распространяются его долговые обязательства", – пояснила юрист.

Вся эта многоходовка организована специально. "Чтобы запутать ситуацию для кредиторов, была придумана эта хитроумная схема с продажей квартиры. Поэтому была выдана доверенность, и некое лицо по этой доверенности отчуждало ее квартиру третьему лицу. Но хитроумная схема сработала против Максаковой", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева4 декабря 2018, 16:05
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