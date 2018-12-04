Волочкова в обнимку с петухом высказалась о любовнике-охраннике

В распоряжении СМИ появились данные, согласно которым Анастасия Волочкова якобы встречается с уроженцем Чечни, работающим в охране спа-комплекса, где регулярно занимается балерина. Будто ради роскошной танцовщицы, гордящейся своими трудовыми мозолями, он бросил давнюю возлюбленную. Анастасия решила внести ясность в щекотливую ситуацию, и помог ей в этом петух.

Анастасия Волочкова записала несколько видео, решив прокомментировать появившуюся информацию о так называемом любовнике-охраннике. Ролики балерина выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На записи артистка представлена в ярко-желтом спортивном костюме, в носках, напоминающих те, что недавно были на ее возлюбленном.

"На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Точно скажу, что он не имеет никакого отношения к охране и службе безопасности. Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимания на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. 👀 И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения.🤣 А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее", – написала Волочкова в сопровождении к роликам.

Анастасия добавила еще несколько видео, где компанию ей составила плюшевая игрушка в виде белого петуха. В обнимку с ним непосредственная танцовщица заявила, обращаясь ко всем оставленным женщинам: "Не надо за счет моего имени, которое я создавала годами труда (за неимением своего собственного), решать свои личные вопросы.😂 Это не поможет. 🤣 Опуская себя на дно...😝 Становитесь такими, чтобы от вас не хотелось бежать мужчинам. И смотреть по сторонам. Приписывая мне своих бывших, вы унижаете себя..."

В заключение Волочкова сообщила: "Мой настоящий любимый человек никогда не был женат. Ему 38 лет, и мы счастливы вместе".