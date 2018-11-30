"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу

Ах, Настя, ах, чаровница! Казалось бы, чем еще можно удивить, когда все и всё давно видели? Но нет, балерина каждый раз находит такой ракурс, такой поворот, что люди сходят с ума. От возмущения или восторга – это не так важно. Главное, что нет равнодушных.

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