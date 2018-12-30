Михалкова поставила жирную точку в расколе "Уральских пельменей"

Артистка Юлия Михалкова откровенно рассказала о конфликте между участниками юмористического шоу. По словам звезды, коллектив "Уральские пельмени" практически перестал выступать в полном составе.

Перед новогодними праздниками Михалкова опубликовала пост в Instagram, в котором решила ответить на вопросы поклонников и журналистов о дальнейшей судьбе проекта. "Весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники и журналисты не спросили об этом", – поделилась артистка.

Юлия сообщила, что "Уральские пельмени" выходят на сцену в полном составе только в Екатеринбурге и на канале СТС. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников предпочитают работать отдельно от "молодого состава". Перед очередными гастролями они попросили Михалкову выбрать, к какой группе она хотела бы присоединиться. Но артистка не смогла ответить на такой вопрос и решила отказаться от участия в концертах.

"Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?", – отметила она.

Тем не менее Юлия поспешила успокоить всех зрителей, потому что в последний день уходящего года "Уральские пельмени" все вместе появятся на телеэкранах. А еще спустя некоторое время поклонники увидят их в Екатеринбурге.