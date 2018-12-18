Мясников и Рожков открестились от погрязшего в скандалах шоу "Уральские пельмени"

Экс-участники прославленного юмористического коллектива Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сейчас на гастролях. Звезды занимаются продвижением собственной концертной программы. Принимать участие в шоу "Уральские пельмени" артисты больше не будут.

Об это в личном микроблоге написал Вячеслав Мясников. Юморист официально подтвердил, что он и его товарищ действительно покинули группу "Уральские пельмени" навсегда.

"Еще раз скажу, Мясников и Рожков сейчас ездят ОТДЕЛЬНО!!!. Ждать нас в каком-либо другом составе нет смысла, нас там НЕ БУДЕТ !!!!и еще кое-кого не будет. Так что приходите сегодня. Увидимся. ВАШИ ПЕЛЬМЕНИ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) – написал Вячеслав.

Отметим, что фанаты были расстроены новостью, об изменениях в составе команды. Сообщалось, что Мясников и Рожков создали собственную программу, с которой успешно гастролируют. Новое детище юмористов получило название "Ваши пельмени".

Фоловеры знаменитости обратили внимание на фразу: "…и еще кое-кого не будет". Многие уверены, что "Уральские пельмени" покинула актриса Юлия Михалкова. К тому же в Instagram девушки с некоторых пор стали появляться фотографии с Вячеславом и Андреем.

Напомним, коллектив "Уральских пельменей" погряз в скандалах и судебных разбирательствах, которые длятся уже несколько лет. Артисты обвинили своего бывшего директора Сергея Нетиевского в финансовых махинациях. Тот, в свою очередь, выдвигает встречные обвинения. Нетиевский считает, что участники шоу "Уральские пельмени" "перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности" и за спиной акционеров присвоили себе большую сумму.