"Уральские пельмени" распались ради новогодних гонораров

"Уральские пельмени" выступают в полном составе только на записи концертов. На гастроли по российским городам ездит лишь часть коллектива.

Золотой состав "Уральских пельменей", который собирается лишь в телевизионной студии, проведет новогодний эфир на телеканале СТС. Праздничный марафон продлится с утра 31 декабря до утра 1 января.

А на гастроли коллектив отправляется в урезанном составе. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников теперь ездят отдельно и неплохо зарабатывают самостоятельно в дуэте "Ваши пельмени".

"Друзья мои, вы часто спрашиваете, почему кого-то не было, когда "Уральские пельмени" приезжали с концертом в ваш город. Еще раз хочу вам сказать: Мясников, Рожков и Михалкова больше не ездят на гастроли. Состав приезжающих артистов смотрите на афишах..." – пояснил непонятливым зрителям Мясников.

В 2019-м году исполнится десять лет, как "Уральские пельмени" попали в эфир СТС. Понятно, почему звезды, которые отказываются гастролировать с коллективом, не хотят уходить из эфирных концертов. Пока ты в телевизоре, народ о тебе помнит, поэтому и билеты на концерты покупают, и на корпоративы зовут, пишет "Комсомольская правда".

Корпоративное выступление звезд "Уральских пельменей" стоит полтора-два миллиона рублей. Год назад коллектив появился в списке Forbes с доходом 800 тысяч долларов. Но надо учесть, что над производством шоу работают почти 100 человек. И доходы делятся на всю команду "Уральских пельменей" - конечно, в разных пропорциях.