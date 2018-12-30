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Шоу-бизнес

Подурневшей Джулии Робертс поставили неутешительный диагноз

Фото: www.globallookpress.com
Американская актриса столкнулась с огромным количеством хейтеров после того, как завела аккаунт в Instagram. Джулия Робертс призналась, что ее чувства "были задеты".
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Звезда рассказала, что лавина негативных комментариев обрушилась на нее после публикации фотографии с племянницей Эммой Робертс, знакомой зрителям по сериалу "Американская история ужасов". "На выходных ко мне приехала Эмма и осталась переночевать. Мы проснулись на следующее утро, выпили по чашке чая и поиграли в карты. У нас было прекрасное утро, и спустя несколько дней племянница разместила в Сети нашу совместную фотографию", – вспоминает Джулия.

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Вскоре под этим постом стали появляться гневные комментарии. "Люди писали, что я ужасно выгляжу на снимке, что я плохо состарилась, что я похожа на мужчину и спрашивали у Эммы, зачем она разместила такой пост. Я не ожидала, что эти сообщения всерьез заденут мои чувства", – поделилась актриса. Джулия Робертс расстроилась, что людям не передалось светлое настроение фотографии. После потока критики она решила закрыть доступ к комментированию записи.

Актриса добавила, что случившееся показало, как трудно молодым людям жить в современном обществе. Но Джулия Робертс все равно считает полученный опыт "полезным", ведь до этого она совсем не знала, что происходит в Сети. 

Автор: Полина Крылова30 декабря 2018, 15:36
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