Павел Буре в третий раз стал отцом

У хоккеиста Павла Буре родился третий ребенок. О беременности его жены Алины стало известно в ноябре 2018 года.

Стоит отметить, что сначала супруга хоккеиста скрывала интересное положение. Позже она обнародовала фотографию с округлившимся животом в социальной сети. По словам Буре, их уже успел поздравить президент России Владимир Путин, передает StarHit.